Deux toponymes de la Capitale-Nationale en lice pour un concours provincial

Place de la Rivière-Sans-Bruit et point de vue de l'Écrivain; ces nouveaux noms poétiques attribués à des lieux de la région ont retenu l'attention de la Commission de toponymie, qui les a listés dans ses coups de coeur 2023.

• À lire aussi: Toponymie: la Ville de Québec réfléchira à un hommage à Karim Ouellet

• À lire aussi: Trois-Rivières donnera des noms autochtones à des rues

• À lire aussi: Désignation toponymique: Québec rend hommage au père de l’assurance maladie

La Commission relance pour la quatrième année son concours qui appelle la population à voter pour son nouveau toponyme préféré. Elle a identifié 12 noms qui sont apparus dans le paysage québécois. Les coups de coeur sont «douze noms de lieux sélectionnés par la Commission pour leur originalité, leur valeur poétique, leur capacité à inspirer des images fortes et leur contribution à la promotion du patrimoine culturel».

Parmi eux, la place de la Rivière-Sans-Bruit, un espace aménagé le long de la rivière Saint-Charles, près de Marie-de-l'Incarnation.

Rappel du 19e siècle

«Dans ce secteur, son débit étant faible, la rivière est calme et discrète, ce qui lui a valu le surnom de Petite Rivière Sans Bruit au 19e siècle. D’ailleurs, ce surnom a aussi désigné le territoire allant du pont Marie-de-l’Incarnation au quartier des Saules», explique le site de la Commission.

Quant au point de vue de l'Écrivain, il est situé dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, à la fin du parcours du sentier William-Hume-Blake, au pied du mont Guy-Godin. Il réfère à l'écrivain et traducteur qui a donné son nom au sentier et «qui a exploré la région de Charlevoix».

Étoiles-Qui-Craquent

D'autres perles se trouvent aussi dans la liste. Notons entre autres le lac aux Étoiles-Qui-Craquent, à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, un endroit où, si on se couche sur le lac gelé, le soir, et qu'on y observe les étoiles, on entend les craquements de la glace qui semblent provenir du firmament.

La rue du Bec-Sucré, à Saint-Adèle, dans les Laurentides, fait sourire, de même que la promenade des Porteurs-d'Espoir, à McMasterville, en Montérégie, et le Clos-des-Feux-Follets, à Terrebonne, dans Lanaudière.

Les Québécois peuvent consulter la liste complète et voter pour leur coup de foudre à l'adresse suivante: toponymie.gouv.qc.ca/ct/vote-toponyme/