DION, Rodrigue



Au Jeffery Hale, le 29 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Rodrigue Dion. Il était le fils de feu madame Yvonne Landry et de feu monsieur Desire Dion. Il était originaire de Rivière Bleue et demeurait à Québec. Monsieur Dion est allé rejoindre ses frères et sœurs et laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Paul, Noëlla et Alexandre. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Dion au :La famille recevra les condoléancesde 8h à 10h au salon du complexe,Monsieur Dion sera porté à son dernier repos suivant la messe au cimetière de l'église. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Scout de Québec (https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/groupe-scoutguide-de-cap-rouge-district-de-quebec/).