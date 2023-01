BRETON, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Suzanne Breton, épouse de monsieur Charles Breton, fille de feu madame Marie-Anna Roy et de feu monsieur Raoul Breton. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 21 janvier 2023, de 18h à 21h et, de 10h à 13h.Outre son époux monsieur Charles Breton, elle laisse dans le deuil ses enfants: Renée Breton (Gaétan Ducharme), Colette Breton (Michel Chamberland), Benoît Breton (Lisa Denis), Daniel Breton (Pascale Galibois), Diane Breton (Martin St-Pierre) et André Breton (Kathy Purcell); ses petits-enfants: feu Mickaël Boivin, Mélanie Chamberland, Claudia Chamberland, Sophie Breton-Ducharme, Jérôme Breton-Ducharme, Valérie Breton, Alexandre Breton, Dave Breton, Christopher Breton, Fanny Breton, Émilie Angers, Jessy Purcell, James Tremblay, Jennifer Morin-St-Pierre et David St-Pierre; tous ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Marthe Breton, Luce Breton (Mimi), Paul-Henri Breton et Maurice Breton; sa belle-soeur Jeanne Paquet (feu Gérard Breton) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée: Cécilien Breton, Marcel Breton, Jacynthe Breton, Jean-Roch Breton, Julien Breton, Benoît Breton, Philippe Breton, Thérèse Breton et Madeleine Poulin. La famille tient à remercier l'Unité Coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que l'équipe de cardiologie. Un merci spécial est adressé au personnel du CLSC de Lévis pour leur compréhension et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.