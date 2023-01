Aubaines à ne pas manquer: poulet et porc en rabais dans plusieurs épiceries

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 19 au 25 janvier 2023

Cette semaine en est une excellente côté rabais sur les protéines (et même sur des légumes qui font changement)... tellement que ça a été difficile d’arrêter mon choix pour le menu ! D’ailleurs, la plupart des aliments en vedette sélectionnés se retrouvent aussi à bon prix dans une ou plusieurs autres épiceries.

Alors, on stocke quoi ? Outre les protéines en vedette, les poitrines de poulet désossées à 4,77 $/lb chez IGA et le filet de porc à 3,76 $/lb chez Maxi sont à peu près à leur plus bas en un an : ça vaut la peine ! Sinon, de manière générale, les poulets entiers à 1,97 $/lb chez Maxi et à 1,99 $/lb chez Metro sont aussi une valeur sûre. Un de mes trucs favoris est de faire cuire un ou deux poulets dans ce temps-là, de prélever la viande et d’ensuite congeler le tout en portions au congélateur... c’est un dépanneur tout prêt pour les semaines occupées !

Mention spéciale au chou-fleur, qui est à 50 % de rabais chez Super C. Si vous en achetez plus pour les semaines à venir, vous pouvez le couper en fleurons et le blanchir environ trois minutes (le pied peut quant à lui être mangé en crudités ou conservé pour un futur bouillon ou potage). Une fois bien égoutté, vous pouvez le transférer au congélateur dans un contenant ou un sac hermétique (pour éviter qu’il ne « prenne en pain », vous pouvez le congeler à plat sur une plaque avant le transfert).

J’espère que ce menu tout simple vous permettra de faire le plein de couleurs et de vitamines !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

CÔTELETTES DE PORC ÉPICÉES AUX TOMATES ET COUSCOUS DE CHOU-FLEUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Ronald Tsang

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 22 min

INGRÉDIENTS

4 côtelettes de porc désossées (environ 1 lb en tout)

1 c. à soupe de mélange d’épices ras-el-hanout

2 c. à thé d’huile d’olive

1 conserve de tomates en dés (796 ml)

3 c. à soupe de pâte de tomates

1⁄2 c. à thé de poudre d’oignon

1⁄4 c. à thé de poudre d’ail

1⁄4 tasse de coriandre fraîche, hachée

sel et poivre

Riz de chou-fleur

1 petit chou-fleur, coupé en bouquets

1⁄2 c. à thé d’huile d’olive

1⁄4 tasse de coriandre fraîche, hachée

sel et poivre

PRÉPARATION

Saler et poivrer les côtelettes de porc, puis les parsemer de la moitié du mélange d’épices et frotter avec les doigts pour le faire pénétrer. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile d’olive à feu moyen-vif. Ajouter les côtelettes de porc et cuire 6 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient encore légèrement rosées à l’intérieur (les retourner à la mi-cuisson). Mettre les côtelettes dans une assiette et réserver au chaud.

Entre-temps, au robot culinaire, en actionnant et en arrêtant l’appareil, hacher finement le chou-fleur de manière à obtenir des morceaux de la grosseur de grains de riz. Étendre le chou-fleur haché sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Arroser de l’huile d’olive, puis saler et poivrer. Remuer pour bien enrober le chou-fleur. Cuire au four préchauffé à 400 °F pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que les grains de chou-fleur soient secs. Ajouter la coriandre et mélanger.

Dans le poêlon, mélanger les tomates, la pâte de tomates, les poudres d’oignon et d’ail, et le reste du mélange d’épices. Porter à ébullition et cuire, en brassant, pendant 4 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi. Ajouter la coriandre et mélanger. Remettre les côtelettes de porc réservées avec leur jus de cuisson dans le poêlon et réchauffer. Servir les côtelettes sur le couscous de chou-fleur.

BON À SAVOIR !

Comme vous aurez aussi besoin de riz de chou-fleur pour le taboulé en lunch, profitez-en pour couper les 2 tasses de fleurons pour celui-ci (pas besoin de le faire cuire). Si vous n’avez pas de robot, vous pouvez utiliser un couteau pour couper le chou-fleur finement.

MARDI

KEFTAS DE BŒUF À LA MENTHE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

1 lb de bœuf haché maigre

1⁄2 tasse de chapelure nature

1⁄4 tasse d’oignon, haché finement

2 c. à soupe de persil frisé, haché finement

2 c. à soupe de menthe fraîche, hachée finement

1 gousse d’ail, hachée finement

1 œuf

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé d’origan séché

1 pincée de piment de Cayenne

1 c. à soupe d’huile de canola

4 pains pitas réchauffés

1 contenant de sauce tzatziki au yogourt du commerce (220 g)

2 concombres miniatures, coupés en tranches fines

1 tasse de tomates raisins, coupées en deux

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand bol, bien mélanger le bœuf haché, la chapelure, l’oignon, le persil, la menthe, l’ail, l’œuf, le cumin, l’origan et le piment de Cayenne. Saler et poivrer. Avec les mains mouillées, façonner la préparation en 12 boulettes légèrement aplaties.

Dans un grand poêlon à fond rainuré, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les boulettes et cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur (les retourner à mi-cuisson).

Dans des assiettes, couvrir les pains pitas de quelques cuillerées de tzatziki. Répartir les boulettes sur les pains et garnir des concombres et des tomates. Parsemer de persil, si désiré.

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bœuf mi-maigre qui est en rabais, vous pouvez très bien utiliser ce dernier. Au besoin, égouttez le poêlon !

MERCREDI

SAUTÉ DE CREVETTES ET DE POIS MANGE-TOUT

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe de sauce hoisin

2 c. à table de vinaigre de riz

4 c. à thé de sauce soya

1 c. à soupe d’huile de sésame

2 c. à soupe d’huile végétale

3 gousses d’ail, hachées finement

1 c. à soupe de gingembre frais, haché finement

1⁄2 c. à thé de flocons de piment fort

2 tasses de pois mange-tout

1 lb de grosses crevettes, décortiquées et déveinées

6 oignons verts, coupés en morceaux de 2,5 cm

PRÉPARATION

Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la sauce hoisin, le vinaigre, la sauce soya et l’huile de sésame. Réserver.

Dans un grand poêlon ou un wok, chauffer l’huile végétale à feu moyen. Ajouter l’ail, le gingembre et les flocons de piment fort, et cuire, en brassant de temps à autre, pendant 3 minutes. Ajouter les pois mange-tout et cuire 1 minute. Ajouter les crevettes et cuire de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient rosées. Ajouter la sauce réservée et mélanger pour bien enrober les ingrédients.

BON À SAVOIR !

Servir sur du riz ou des nouilles... au goût ! Je vous recommande de faire cuire plus de crevettes, qui serviront aussi à garnir les bols de quinoa.

JEUDI

PENNE SAUCE ALFREDO AU CHOU-FLEUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 12 min

INGRÉDIENTS

5 tasses de chou-fleur, en bouquets

3 tasses de pennes

1 tasse de petits pois surgelés ou de pois mange-tout

2 c. à thé d’huile d’olive

1⁄3 tasse de pain, déchiqueté en morceaux

2 c. à thé + 3⁄4 tasse de parmesan, râpé

1⁄4 tasse de beurre non salé

1 oignon, haché finement

2 gousses d’ail, hachées finement

1⁄2 tasse de crème 35 %

1 c. à thé de sel

1⁄4 c. à thé de poivre

PRÉPARATION

Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire le chou-fleur 8 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit tendre. À l’aide d’une écumoire, transférer le chou-fleur dans une assiette. Réserver. Dans la casserole, cuire les pâtes en suivant les indications sur le paquet. À la dernière minute de cuisson, ajouter les petits pois et les pois mange-tout. Égoutter les pâtes et les pois en conservant 1 tasse de l’eau de cuisson.

Entre-temps dans un petit poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Cuire les morceaux de pain, en brassant, 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Transférer le pain dans un bol, ajouter 2 c. à thé (10 ml) du parmesan et mélanger. Réserver.

Entre-temps, dans un grand poêlon, chauffer le beurre à feu moyen-doux. Ajouter l’oignon et l’ail, et cuire 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter le chou-fleur réservé, la crème, le sel et le poivre. Porter à ébullition. Hors du feu, ajouter l’eau de cuisson réservée et le reste du parmesan. Réduire la préparation en purée lisse.

Dans un bol de service, mélanger les pâtes et la sauce Alfredo. Saupoudrer du pain grillé et garnir des pois réservés.

BON À SAVOIR !

Servir sur le riz réservé. Comme le bok choy et le brocoli sont dans la même famille, je vous propose d’opter pour ce dernier (en vedette cette semaine).

VENDREDI

BOLS DE QUINOA AUX CREVETTES ET AUX ARACHIDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Suech and Beck

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 tasse de quinoa rouge, rincé et égoutté

2 tasses d’eau

2 c. à thé d’huile de canola

environ 1 1⁄2 tasse de grosses crevettes, décortiquées et déveinées

8 tasses de jeunes feuilles de kale (chou frisé)

2 tasses de pois mange-tout, coupés en deux, sur le biais

1 carotte, coupée en julienne

1⁄3 tasse d’oignon rouge, coupé en tranches et défait en rondelles

1⁄2 tasse de coriandre fraîche

1⁄3 tasse d’arachides rôties non salées, hachées

1 piment oiseau rouge coupé en tranches (facultatif)

4 quartiers de limes

sel et poivre

Sauce aux arachides

1⁄3 tasse de beurre d’arachide naturel

3 c. à soupe de vinaigre blanc

4 c. à thé de sauce soya à teneur réduite en sel

4 c. à thé de sauce sriracha

1⁄3 tasse d’eau

PRÉPARATION

Dans une casserole, mélanger le quinoa et l’eau, et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 15 minutes ou jusqu’à ce que l’eau ait été absorbée. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes. Séparer les grains à la fourchette.

Entre-temps, dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu vif. Ajouter les crevettes, quelques-unes à la fois, et cuire de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient rosées (les retourner à mi-cuisson). Saler et poivrer.

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le beurre d’arachides, le vinaigre blanc, la sauce soya et la sauce sriracha. Incorporer l’eau. Saler et poivrer.

Mélanger le quinoa et 1⁄3 t (80 ml) de la sauce piquante aux arachides. Dans 4 bols, répartir le mélange de quinoa, les crevettes, le chou frisé, les pois mange-tout, la carotte et l’oignon. Arroser chaque portion du reste de la sauce. Parsemer de la coriandre, des arachides et du piment, si désiré. Servir avec les quartiers de lime.

BON À SAVOIR !

Cette recette est un parfait vide-frigo. Pour gagner du temps, les crevettes cuites en extra du repas de sauté feront parfaitement l’affaire. Sinon... n’hésitez pas à varier en utilisant le grain, la protéine et les légumes que vous avez sous la main !

LUNCH

TABOULÉ DE CHOU-FLEUR AUX LENTILLES ET AU HALLOUMI

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

2 tasses de chou-fleur, en bouquets

3 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de jus de citron

1 c. à thé de miel liquide

1 tasse de tomates raisins, coupées en quatre

1 tasse de lentilles, cuites et égouttées

1 tasse de persil frisé frais, haché

1 tasse de menthe fraîche hachée

1 échalote française hachée finement

1 paquet de fromage halloumi (200 g), coupé en 8 tranches

sel et poivre

PRÉPARATION

Au robot culinaire, en actionnant et en arrêtant l’appareil, hacher le chou-fleur jusqu’à ce qu’il ait la grosseur de grains de riz. Réserver.

Dans un grand bol, mélanger l’huile, le jus de citron et le miel. Saler et poivrer. Ajouter le chou-fleur réservé, les tomates, les lentilles, le persil, la menthe et l’échalote, et mélanger délicatement pour bien enrober les ingrédients.

Dans un poêlon chauffé à feu moyen-vif, cuire le fromage de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré (le retourner à mi-cuisson). Répartir le taboulé de chou-fleur dans des assiettes et garnir du fromage.

BON À SAVOIR !

Pour les lentilles, celles en conserve feront très bien l’affaire ! Pour éviter de gaspiller, vous pouvez transférer le tout au congélateur. Ma technique favorite est de me faire des portions et de les congeler dans des moules en silicone (en les recouvrant d’eau pour éviter les blessures au froid). Et si vous n’avez pas de fromage halloumi, remplacez-le par un autre que vous avez sous la main ou que vous aimez (à griller ou non).

COLLATION

BISCUITS FOND DE SAC DE SNACK

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

Portions : 12

Préparation : 15 min

Cuisson : 12 min

INGRÉDIENTS

2 tasses de farine tout usage

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à thé de poudre à pâte

une pincée de sel

1 tasse de beurre non salé, fondu

1⁄2 tasse de sucre

3⁄4 tasse de cassonade tassée

2 tasses de restants de collations au choix

1 œuf

1 c. à thé de vanille

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. Tapisser 2 plaques à cuisson de papier parchemin, puis réserver.

Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte et le sel, puis réserver.

Dans un grand bol, battre le beurre fondu avec le sucre, la cassonade, l’œuf et l’extrait de vanille afin d’obtenir un mélange homogène.

Ajouter le mélange de farine, puis bien remuer. Ajouter les restants de collations, puis remuer à nouveau.

Façonner 12 boules de pâte, puis les déposer sur les plaques à cuisson en les pressant légèrement avec les doigts.

Cuire au four pendant 12 minutes, ou jusqu’à ce que les bords soient pris et que les biscuits soient bien cuits, puis laisser refroidir.

BON À SAVOIR !

Une recette zéro gaspi de choix pour laisser aller sa créativité (et à réaliser avec les enfants) ! Faites le tour de vos armoires et de vos fonds de pots et de sacs et amusez-vous à tester de nouvelles saveurs !