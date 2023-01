LAPOINTE BILODEAU, Monique



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, entouré de l'amour des siens, est décédée le 29 décembre 2022, à l'âge de 77 ans et 8 mois, madame Monique Bilodeau, épouse de feu monsieur Jean-Paul Lapointe. Elle était la fille de feu Louis Bilodeau et de feu Béatrice Pouliot. Elle demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 11h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte, Jean-Luc (Sonia Labrecque) et Caroline (Emmanuel Pouliot); ses petits-enfants adorés Louis (Mariane Labonté), Félix et Maude Lapointe (Thomas Golden); son ami de cœur monsieur Paul-André Goulet; ses frères et sœurs : Fernande (Joachim Dion), Céline, Laurette, Philippe (Yvette Gagnon), Maurice (Mérilda Martineau), feu Lucien (Fernande Martineau), Richard (Linda Garant), Maria (Denis Gagnon), Marguerite (Robert Malette) et Johanne (Réal Prévost). De la famille Lapointe, elle était la belle-sœur de : feu Fernand (Gabrielle Labbé), feu Roger (Thérèse Tanguay), feu Anita (feu Ernest Godbout), feu Marie-Marthe (feu Jean-Guy Joly), feu Raymond (feu Jeannine Roy), feu Jacqueline (feu Fernand Vermette), feu Roland (Hélène Vermette), feu Rolande (Donald Godbout), feu Louise (Marcel Marceau), Fernande (Jean-Paul Bouffard). Elle laisse également dans le deuil ses filleules : Nadia Bouffard et Josianne Bilodeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et collègues bénévoles à la bibliothèque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Gervais, 225, rue Principale Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 ou à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec 2725, chemin Sainte-Foy (Québec) G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la