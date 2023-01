LACROIX, Ghislaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 décembre 2022, à l'âge de 73 ans est décédée madame Ghislaine Lacroix, conjointe de monsieur Jean-Marc Bass. Elle était la fille de feu Alméria Crépeau et de feu Wilfrid Lacroix. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Ginette, Michel, Nicole, Daniel et feu Gilles; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces autant au Canada qu'en Alsace; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant du département de pneumologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à madame Sylvie Boilard, inhalothérapeute au CLSC de St-Romuald. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9h30 pour recevoir les condoléances.