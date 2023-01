GERMAIN, Rachel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 janvier 2023, à l'âge de 45 ans et 7 mois, est décédée dame Rachel Germain, fille de M. Philippe Germain et de dame Danielle Séguin. Elle demeurait à Rivière-du-Loup.. Elle laisse dans le deuil son conjoint Yannick; ses enfants Alexandre, Lydia (Mickael); les enfants de son conjoint : Mélianne, Maève; ses parents Philippe Germain (Danielle Séguin); ses frères Dominique et Étienne; ses beaux parents Charles Jean et Pauline Marquis (André Soucy); son beau-frère Patrick Jean (Sophie Boucher). Sont aussi affectés par son départ tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Germain et Jean. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer. Les services professionnels ont été confiés à la :