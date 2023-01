EMOND, Marc-André



Au centre d'hébergement Bellevue, le 2 janvier 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Marc-André Emond, conjoint de feu Claudette Bernier, fils de feu Marie-Paule Durette et de feu Raymond Emond. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Vincent, François (Andréanne Allard) et leur mère : Marielle Demers (Michel Bergeron); ses petits-enfants : Fabrice et Agathe; ses frères : Jacques (Carole Guay), Langis (Lily Fortin), Roger (Françoise Joncas) et Michel (Christine Guay); ses beaux-fils : Hughes et Guillaume Bernier-Lamontagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule samedi 28 janvier 2023, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie au printemps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec adressé au 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, par téléphone : 418 527-0075 ou sur leur site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.