CÔTÉ, Odette



Au CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent, le 20 décembre 2022, est décédée à l'âge de 84 ans, madame Odette Côté épouse de feu monsieur Jean-Marie Drolet. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Émile Côté et de feu dame Gabrielle Tremblay. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie Rivard, Pierre Rivard, Paul Rivard, Jean-Luc Rivard (Sophie Lepage) et Michel Rivard (Annie-Claude Bibeau); ses petits-enfants : Gabrielle Rivard, Andréanne Rivard, Charles-Olivier Rivard, Elliot Bibeau-Rivard, Lancelot Rivard, Maverick Laroche, Charlotte Laroche et Jack St-Pierre; sa cousine Thérèse Gauthier-Caron; ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, via leur site web : https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donVous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.