Film québécois: «23 décembre» bien reçu en France

Après avoir cartonné au box-office québécois pendant le temps des Fêtes, le film de Noël 23 décembre a passé le test du public français. La comédie romantique scénarisée par India Desjardins a reçu un accueil chaleureux, jeudi après-midi, lors de sa première projection au Festival de l’Alpe d’Huez, dans le sud-est de la France.

Présente sur place en compagnie de l’acteur François Arnaud, de la comédienne Virginie Fortin et de la réalisatrice Miryam Bouchard, India Desjardins dit avoir été « agréablement surprise » par la réaction des spectateurs français.

« C’était super agréable », a confié au bout du fil l’auteure et scénariste, quelques minutes après la fin de la séance.

« Le film a été applaudi chaleureusement et il y a des spectateurs qui sont venus nous voir à la fin pour nous dire que ça leur avait donné le goût d’aller au Québec. J’avoue que j’avais un peu peur au début parce que j’ai écrit [dans le film] beaucoup de gags qui s’adressent au public québécois. Mais finalement, ça s’est super bien passé. Ça m’a donné un petit boost intérieur. »

Le fait que le temps des Fêtes soit derrière nous n’a pas nui non plus à l’appréciation du film, selon elle. « On dirait que si on sort le film du contexte du temps des Fêtes, on oublie l’aspect Noël et on le regarde comme une comédie romantique », a observé India Desjardins.

Ski et cinéma

Ayant assisté à la projection à titre de membre de jury du festival, le comédien québécois Antoine Bertrand a confirmé au Journal que le public français avait été séduit par le film de Noël d’India Desjardins.

« Ça s’est super bien passé, j’étais vraiment fier d’eux, a témoigné l’acteur. Ici, le public aime beaucoup les Québécois. En regardant 23 décembre, les spectateurs français ont eu l’impression de passer deux heures chez nous. »

C’est la seconde année d’affilée qu’Antoine Bertrand est invité au Festival de l’Alpe d’Huez. L’an passé, l’acteur québécois avait eu un coup de cœur pour ce festival de comédies se déroulant au milieu d’une station de ski des Alpes en allant y présenter le film Au revoir le bonheur, de Ken Scott. Il y avait d’ailleurs obtenu le prix d’interprétation masculine avec ses partenaires de jeu François Arnaud, Patrice Robitaille et Louis Morissette.

« J’ai le sourire fendu jusqu’aux oreilles depuis le début de la semaine, lance-t-il. Je croise plein de gens que j’ai rencontrés l’an passé. On est super bien accueillis ici. Tout le monde est gentil, et tout le monde est content d’être là. C’est un festival qui mise sur une ambiance décontractée. Ça fait du bien. »

Passant toute la semaine au festival, India Desjardins dit quant à elle être impressionnée chaque jour par le décor majestueux des Alpes : « En ce moment, je regarde les montagnes et je vois des gondoles et des télésièges passer devant moi. On dirait que je suis dans une carte postale ! C’est vraiment beau ! » a-t-elle relaté.

Sorti au Québec le 25 novembre dernier, le film 23 décembre a récolté à ce jour plus de 2 M$ au box-office québécois.