Jagmeet Singh et l’épouvantail du privé

Au moment où le fédéral et les provinces semblent s’approcher d’une entente sur le financement de la santé, le chef du NPD fait sa grosse mise en garde. Il n’acceptera pas que les provinces aient davantage recours au privé dans leur offre de service.

C’est de bonne guerre : le Canada s’est doté d’une loi sur la santé qui mise tout sur la création de monopoles étatiques. Depuis ce jour, des politiciens se font les gardiens de l’idéologie, malgré les piètres résultats.

Monsieur Singh réagit à la volonté annoncée de Doug Ford de sous-traiter certaines chirurgies en attente à des cliniques privées. Le gouvernement ontarien imiterait ainsi le Québec : des services offerts au privé, entièrement payés par l’État, donc gratuits pour le patient.

Les peurs

Au fil des ans, l’idée du privé en santé fut l’un des épouvantails politiques favoris au Canada. On a fait peur au monde en citant le modèle américain. On a fait peur avec l’expression « deux vitesses ». On a fait peur en parlant d’une médecine qui serait seulement pour les riches.

En gros, ce que fait le chef du NPD maintenant est très canadien et a souvent fonctionné. Son intervention a un poids particulier puisqu’il est signataire d’une entente pour maintenir au pouvoir les libéraux minoritaires. Pourrait-il faire avorter une entente sur la santé ?

Du point de vue idéologique, l’intervention de monsieur Singh est en droite ligne avec la pensée de son parti. Du point de vue partisan, son intervention peut être payante auprès d’une clientèle à gauche qui hésite entre voter libéral ou NPD.

Et pour le patient ?

Cependant, du point de vue des patients, son intervention est tout simplement un désastre.

En voulant imposer à partir d’Ottawa une directive privant les provinces d’un outil pour réduire leurs listes d’attente, monsieur Singh propose une ingérence. Il veut lier le financement fédéral à une énorme condition contraignante. Il va en ce sens exactement à l’encontre du consensus unanime des provinces.

En proposant cela, il se présente aussi comme un disciple du statu quo. Il adhère à la vieille thèse voulant que le Canada ait le meilleur système de santé au monde. Sérieusement, aujourd’hui, plus personne n’y croit. Le système canadien coûte cher pour de piètres résultats. Il est en crise dans toutes les provinces et est devenu synonyme d’attente.

Parlant d’attente, avez-vous pensé à ce qui arriverait au Québec si Justin Trudeau cédait aux pressions du NPD ? Des milliers de chirurgies qui se déroulent à chaque mois dans des cliniques privées devraient être reprogrammés dans le réseau public, déjà engorgé. Ce sont des mois et des mois d’attente supplémentaires qui seraient imposés aux patients.

Observation amusante : dans l’entente avec les libéraux, le NPD est fier d’avoir obtenu 5 milliards $ pour rembourser des soins dentaires. Or la santé dentaire se passe en cabinets privés. Dans ce cas, curieusement, le NPD se vante d’avoir arraché 5 milliards pour la santé dentaire... au privé !