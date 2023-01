Joe Mixon peu impressionné par la NFL

Le porteur de ballon des Bengals de Cincinnati Joe Mixon déplore le manque de respect affiché selon lui par la NFL, qui a amorcé la vente de billets pour un choc potentiel entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City en finale de l’Association américaine.

Déjà, la formation de l’Ohio était échaudée par une décision précédente prise à la suite de l’annulation du match de l’équipe face aux Bills dans l’avant-dernière semaine du calendrier régulier. Or, celle de rendre disponibles des billets pour une partie Buffalo-Kansas City pouvant avoir lieu le 29 janvier au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta a soulevé l’ire de Mixon. Effectivement, sa formation pourrait gâcher les plans si elle triomphe au domicile des champions de la section Est, dimanche, dans un duel de deuxième tour.

«Pour être franc, c’est irrespectueux, mais nous ne sommes pas préoccupés par cette merde, a déclaré le demi offensif au magazine "Sports Illustrated". Nous avons une rencontre à disputer dimanche, n’est-ce pas? Comme je l’ai dit, nous nous présenterons afin de tout faire pour revenir avec la victoire. Puis, nous verrons bien de quoi ils parlent.»

Des mesures qui n’ont pas plu à tous

La NFL a choisi de ne pas compléter la rencontre du 2 janvier à Cincinnati après l’arrêt cardiaque subi par le maraudeur des Bills Damar Hamlin. À cause du nombre inégal de joutes totalisées par les deux clubs concernés comparativement au reste de la ligue, elle a imposé quelques mesures, incluant la désignation d’un lieu neutre pour un possible match Bills-Chiefs au troisième tour.

Concernant les Bengals, ils avaient exprimé leur insatisfaction en prenant connaissance de l’idée d’effectuer un «pile ou face» pour déterminer l’endroit de la tenue d’une partie d’après-saison face aux Ravens de Baltimore, l’équipe avec qui ils bataillaient pour le titre de la division Nord; néanmoins, le tirage a été relégué aux oubliettes quand Cincinnati a battu ses adversaires à la 18e semaine de la campagne.

Les deux formations ont malgré tout renoué en première ronde, les Bengals et les Ravens étant respectivement troisièmes et sixièmes têtes de série de l’Américaine, et Cincinnati a encore eu le dessus.