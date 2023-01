La Coupe NASCAR à Montréal en 2024?

TROIS-RIVIÈRES | Les dirigeants de la Coupe NASCAR seraient actuellement à pied d’œuvre pour élaborer un nouveau calendrier « inédit » pour la saison 2024, qui verrait l’ajout de nouvelles escales dont Montréal.

• À lire aussi: Un record de 14 courses en Série NASCAR Pinty’s en 2023, mais seulement 3 au Québec

• À lire aussi: L’engouement pour les voyages de sports est en hausse

Selon plusieurs sources, alimentées par les réseaux sociaux et certains sites spécialisés, la catégorie-reine du stock-car américain envisage d’exploiter de nouveaux marchés tout en portant de 36 à 40 le nombre de courses organisées l’an prochain.

Au cours des derniers mois, le président de NASCAR, Steve Phelps, n’a pas caché ses intentions de revamper un calendrier qui comporterait notamment plus d’épreuves disputées sur des circuits routiers.

Or, le Circuit Gilles-Villeneuve serait, semble-t-il, une cible de prédilection pour NASCAR. La Ville de Montréal permet l’utilisation du complexe de l’Île-Notre-Dame pour un deuxième weekend de courses dans l’année.

D’autant plus que les nouvelles installations, inaugurées au Grand Prix du Canada de Formule 1 en 2019, seraient attrayantes pour attirer le cirque du NASCAR et ses grandes vedettes dont Chase Elliott, Kyle Larson, Kyle Busch et autres.

La date du 16 août avancée

La Série Xfinity, deuxième division du NASCAR, s’était déplacée à Montréal de 2007 à 2012, mais l’aventure a été abandonnée en raison de son engouement plutôt... mitigé.

La situation ne serait toutefois pas la même avec la venue probable des bolides de la Coupe NASCAR. Le Québec compte un bon bassin d’amateurs de stock-car et l’événement attirerait aussi un public américain habitant les États voisins de la Belle Province.

Quand il est question de la Coupe NASCAR et de la Série Xfinity, c’est comme comparer la Ligue nationale de hockey et la Ligue américaine.

En août dernier, le Journal avait déjà émis cette possibilité de la tenue d’une course de la Coupe NASCAR dans un avenir « rapproché ».

Une ébauche de calendrier, récemment publiée sur le site beyondtheflag.com [mais que NASCAR n’a pas voulu commenter] fait état notamment d’une étape de la Coupe NASCAR qui aurait lieu le 16 août 2024 au Circuit Villeneuve et d’une autre dans les rues de Brooklyn, dans l’État de New York, le 21 juillet.

Au Mexique aussi

Ce calendrier révèle aussi une incursion probable dans un troisième pays d’Amérique du Nord, le Mexique, qui accueillerait la Coupe NASCAR à la piste d’El Dorado, un court tracé ovale situé dans la région de Chihuahua City. La date avancée est le 17 mars 2024.

Du reste, on note, toujours selon les rumeurs, que NASCAR envisage de présenter sa première course du calendrier régulier 2024 sur le circuit de Las Vegas, le 10 février, à la veille du Super Bowl, la grande messe du football américain qui aura lieu également dans la capitale du jeu.

Si, tel est le cas, le mythique complexe de Daytona ne serait pas la manche inaugurale du Championnat pour la première fois depuis 1981.