La tempête qui a frappé le Québec durant le temps des Fêtes a coûté 55 M$ à Hydro-Québec

Les coûts des travaux engendrés par la tempête de décembre 2022 s’élèvent à 55 M$ pour Hydro-Québec, incluant 110 000 heures de temps supplémentaire des employés affectés au rétablissement de l’électricité.

Au total, cette tempête a occasionné 7 529 pannes au total qui ont touché 640 000 foyers privés d’électricité. Au plus fort de la tempête le 24 décembre, à 1h, ce sont près de 380 758 clients qui étaient touchés simultanément.

Du 23 décembre au matin jusqu’au 25 décembre, une tempête d’une rare intensité caractérisée par des vents très violents a traversé l’ensemble du Québec. Des rafales de 110 km/h ont balayé une grande partie de la province.

Vaste opération

La vaste opération qui s’est enclenchée pour rétablir l’électricité dans les foyers a mobilisé environ 1 200 travailleurs sur le terrain, d’après le bilan dressé la société d’État.

Photo d'archives Louis Deschênes

L’étendue du territoire frappé par la tempête et l’accès difficile à certaines zones sont parfois venus compliquer le travail des équipes dont certaines ont dû avoir recours à des motoneiges et des raquettes pour se déplacer.

«Il s’agit du deuxième événement météorologique extrême à avoir frappé le Québec en 2022, après le derecho du 21 mai dernier», a rappelé Éric Filion, vice-président exécutif, chef de l’exploitation et de l’expérience client, Hydro-Québec.

Répercussions

La tempête de décembre dernier continue d’avoir des répercussions.

«Les dizaines de milliers d’heures de travail supplémentaires engendrées par les pannes ont entraîné des reports de travaux prévus au calendrier et en entraîneront d’autres au cours des prochaines semaines. Notre personnel fera tout son possible pour minimiser les délais», est-il fait mention dans le bilan que vient de dresser Hydro-Québec.

Photo d'archives TVA Nouvelles

Dans l’ensemble, ce sont près de 160 000 heures travaillées par les monteurs de ligne qui ont été à pied d’œuvre pendant 8 jours dont 110 000 heures en temps supplémentaire. Le derecho de mai dernier avait occasionné des coûts de 70 M$.

plus de 500 poteaux remplacés

plus de 530 transformateurs remplacés

63 km de fils électriques installés

«La période des Fêtes est sans aucun doute un des pires moments de l’année pour être privé d’électricité. Nous en avons conscience et c’est pourquoi nous avons retroussé nos manches et travaillé sans relâche jusqu’à ce que tous les foyers soient rebranchés. Nos monteurs et monteuses de ligne ont répondu présents et présentes encore une fois, n’hésitant pas à se rendre disponibles volontairement pendant la période des Fêtes», souligne Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec.