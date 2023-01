Les Rolling Stones sur Tik Tok

Les papys du rock and roll débarquent sur le réseau social favori des jeunes.

Depuis tôt jeudi matin, les Rolling Stones ont un compte Tik Tok. Les très nombreux adeptes de cette archi-populaire application ont maintenant accès au catalogue du légendaire groupe britannique, qui les invite à proposer leurs versions de leurs grands succès.

« Reprises, remixes, solos de guitare, mashups... tout est permis. Transformez votre chanson favorite des Stones. Nous allons partager certaines de vos créations... », mentionne le groupe, qui aimerait aussi voir les pas de danse et les looks des Tiktokeurs au son de Start Me Up, Gimme Shelter et (I Can't Get No) Satisfaction.

Une vidéo d’archives datant de 1963 montre aussi les Rolling Stones se présenter un à un, à l’époque où la formation misait sur Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman et Brian Jones.

Quelques heures après sa création, le compte des Stones comptait 52 000 abonnés et 233 000 mentions J’aime. Les chiffres grimpent rapidement.

Mick Jagger a aussi lancé son compte Tik Tok personnel en même que celui des Stones. Pour sa part, le guitariste Keith Richards en possède un depuis l’année dernière.

Un album de chansons originales des Rolling Stones, un premier en dix-huit ans, est attendu en 2023. Ronnie Wood a révélé qu’on devrait y entendre le défunt batteur Charlie Watts.

D’autres artistes qui ont connu la gloire durant les années 1960 sont aussi sur la plateforme chinoise. Paul McCartney y compte 606 000 abonnés, alors que les Beach Boys et Ringo Starr sont suivis respectivement par 227 000 et 101 000 personnes.