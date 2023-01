Leur rêve à l’eau à cause d’Ottawa

Des immigrants déjà bien intégrés au Québec sont pénalisés depuis le 1er janvier par une loi fédérale qui leur interdit d’acheter une propriété, même si c’est pour y faire leur vie.

« On comprend que le gouvernement veut protéger les Canadiens contre ceux qui achètent et font de la spéculation, mais c’est très loin d’être notre cas! On veut s’acheter une maison pour se sentir chez nous », lance une travailleuse française.

Arrivée au Québec il y a près de trois ans, cette éducatrice en garderie, qui a demandé à taire son identité pour ne pas nuire au processus d’immigration, s’est établie au Québec avec son mari et leurs deux filles.

Le 15 décembre, ils ont signé une promesse d’achat sur une maison à Québec et devaient conclure la transaction chez le notaire le 1er février. Mais avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens le 1er janvier 2023, il est finalement impossible pour ces immigrants d’acquérir leur foyer.

Cette mesure empêche les étrangers qui ne sont pas résidents permanents d’acheter une propriété au pays. Cela vise à éviter, pendant au moins deux ans, la spéculation immobilière des investisseurs étrangers qui fait monter considérablement les prix des logements, soutient le gouvernement fédéral.

Flou autour de la loi

Mais plusieurs immigrants se trouvent coincés par la loi, même s’ils avaient signé une promesse d’achat avant l’interdiction.

« Le notaire refuse de nous faire signer l’acte, parce qu’il fallait que ça soit signé avant le 1er janvier. À un mois près, on aurait pu être propriétaires », déplore l’éducatrice de 36 ans qui a requis l’anonymat.

Contactées par Le Journal, la Chambre des notaires du Québec et l’Organisation d’autoréglementation en courtage immobilier du Québec ou l’Association des courtiers immobiliers du Québec n’ont pas voulu commenter.

Ils attendent qu’un jugement soit rendu prochainement, après qu’un promoteur ayant vendu entre 2018 et 2020 des condominiums encore en construction a saisi la justice en décembre pour clarifier la situation.

À côté de la question

De son côté, la Société canadienne d’hypothèque et de logement a éludé les questions du Journal.

« Le gouvernement du Canada a proposé des exceptions à l’interdiction qui permettront aux résidents temporaires et à d’autres personnes qui se construisent une vie au Canada de devenir propriétaires dans leur collectivité », répond-on par courriel.

Le cabinet du ministre du Logement, Ahmed Hussen, n’a pas répondu à nos questions.

Pour la famille, qui accuse en plus les retards de l’immigration dans le traitement de son dossier de résidence permanente, c’est le désenchantement total.

« On a tout vendu et tout quitté pour venir s’installer ici, explique le père de famille. C’est une maison dans les 230 000 $, avec pas mal de rénovations à faire. On est loin de la spéculation. »

Pas possible pour les immigrants

« Il est interdit à tout non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel »

Personnes visées par le règlement

Individu autre qu’un citoyen canadien, qu’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou qu’un résident permanent

Des exceptions pour :

Les réfugiés;

les personnes non-Canadiennes qui achètent avec un conjoint de fait ou un époux canadien, résident permanent, inscrit à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou un réfugié ;

un titulaire d’un permis de travail qui a travaillé à temps plein au Canada, pendant au moins trois ans précédant l’année de l’achat et qui a produit au moins trois déclarations de revenus ;

les résidents temporaires inscrits à un programme d’études autorisées, qui « a été présent au Canada pendant au moins 244 jours pendant chacune des cinq années civiles précédant l’année de l’achat » et qui « a produit, à l’égard des cinq années d’imposition précédant l’année de l’achat, toute déclaration de revenus qui doit être produite en application de la Loi de l’impôt sur le revenu. »

Une peine sévère

Les non-Canadiens qui contreviennent à la Loi et toutes les personnes ou entités qui conseillent, incitent, aident ou encouragent un non-Canadien à acheter, directement ou indirectement, un immeuble résidentiel, peuvent être reconnus coupables d’une infraction et passibles d’une amende maximale de 10 000 $.

Source : Gouvernement du Canada