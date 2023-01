L’Océanic est conscient du défi que les Remparts représentent

RIMOUSKI | Au lendemain d’une belle victoire de 5-2 contre les Saguenéens de Chicoutimi, l’Océanic de Rimouski a tenu un léger entraînement jeudi matin pour se préparer à la visite des puissants Remparts de Québec vendredi soir à Rimouski qui voudront offrir une 500e victoire en carrière à leur entraîneur-chef, Patrick Roy.

Le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, s’est bien gardé d’ajouter des éléments de motivation à son adversaire.

« Je ne veux pas qu’ils gagnent ici, mais ce n’est pas un caractère motivationnel pour nous. Je suis fier et déçu en même temps qu’il puisse accomplir cela. Je souhaite que ce ne soit pas contre nous, mais que Patrick dirige pour une 500e victoire dans notre calibre, ça me déçoit parce que pour moi, c’est le gars qui est le plus susceptible de jouer un grand rôle dans le circuit professionnel. Pour moi, c’est une aberration. Pour le reste, on va faire le mieux possible demain », a-t-il déclaré.

Photo Alexandre D’Astous

Ne pas se concentrer sur l’adversaire

« En ce moment, nous n’avons pas le luxe de nous concentrer sur l’adversaire. C’est un gros test demain (vendredi), mais ce n’est pas un test impensable non plus. Nous sommes capables de jouer avec Québec. Si on ne gère pas la rondelle comme il faut, ils vont nous le faire payer solidement. Ça va être très important de jouer notre couverture homme pour homme de façon très serré parce que si tu laisses trop d’espace à des gars comme Bolduc, Rochette et compagnie, ils vont te le faire payer », a commenté le pilote de l’Océanic.

Filion contre son ancienne équipe

Le vétéran de 20 ans Xavier Filion, concède que c’est toujours spécial pour lui de jouer contre les Remparts. La visite de son ancienne équipe tombe à point pour celui qui veut relever son jeu. « À mon retour après ma blessure, ça allait super bien. Depuis quelques matchs, on génère moi en offensive. Nous voulons en donner plus à l’équipe », a mentionné celui qui joue avec un autre attaquant de 20 ans, William Dumoulin.

Photo Alexandre D’Astous

Depuis la blessure de Jacob Mathieu, Serge Beausoleil tente de trouver le complément idéal pour ce duo. On a notamment vu Maxim Coursol, Nathan Lévesque et Alexandre Blais avoir des auditions.

Retour de Gill

La blessure subie dans les Maritimes par Spencer Gill est moins grave que prévu et il sera disponible pour les matchs de la fin de semaine. C’est Patrik Hamrla qui sera le gardien partant.