OSQ: un début prometteur pour le nouveau chef

Clemens Schuldt a fait, mercredi, ses débuts de façon officielle avec l’Orchestre symphonique de Québec qu’il dirigera pour les quatre prochaines saisons. Les réactions à la fin de la Symphonie no 8 de Dvorak laissent présager de très belles choses.

À la suite d’une interprétation spectaculaire et enlevante, le public s’est levé pour manifester bruyamment son appréciation. On a senti une connexion évidente et fort prometteuse.

On a vu un chef posé et tout en délicatesse lors des mouvements plus calmes de cette œuvre et vif pour les passages plus intenses.

Lors de son premier passage avec l’OSQ, le 27 février 2022, Clemens Schuldt savait qu’il passait une audition pour peut-être devenir le nouveau directeur musical et chef de l’ensemble musical. Sa nomination a été confirmée dix mois plus tard.

« J’étais beaucoup plus nerveux, lorsque j’étais un jeune violoniste, il y a 20 ans. Je le suis un peu, lors des premières minutes, au tout début d’un projet, mais sur scène, je me sens libre. C’est totalement différent », a-t-il fait savoir, lors d’un entretien.

Magnifique

Au bout du fil, quelques jours avant le concert de mercredi, le chef et directeur musical allemand de 40 ans se souvenait très bien de cette soirée glaciale de février où il avait dirigé des œuvres de Beethoven, Dvorak, Strauss et Mozart, avec la présence de la soprano invitée Aviva Fortunata.

« J’ai le souvenir, lors des premières secondes de ce concert, d’un orchestre très attentif, très vif, très agile et très bon. Après les répétitions, je me suis dit que ça pouvait peut-être fonctionner », a-t-il indiqué.

Le chef originaire de Brême, une ville située dans le nord-ouest de l’Allemagne, a hâte de se mettre à l’œuvre pour améliorer l’orchestre dans sa flexibilité et ses couleurs.

« Vous avez un magnifique orchestre », a-t-il lancé au public qui remplissait la salle Louis-Fréchette, mercredi, après l’interprétation de la pièce Entr’actes de Micheal Oesterle.

En entrevue, il dit être tombé amoureux du son de l’orchestre, des gens, de l’atmosphère et du public qui était enthousiaste.

« C’est le début d’un grand voyage. Je suis très positif. Je veux installer une manière de jouer, une façon d’écouter en fonction de mon style », a-t-il dit.

Un amateur de sport

Clemens Schuldt parle un français très compréhensible et agrémenté, ici et là, de mots en anglais. Il suit des cours en ligne avec un professeur une fois par semaine.

« J’ai eu des cours de français durant trois ans à l’école, mais j’ai recommencé les cours il y a un an. J’espère être meilleur en septembre », a-t-il mentionné en riant.

Amateur de hockey sur glace, Clemens a aussi joué au soccer, au tennis et au basketball durant sa jeunesse.

Mercredi, lors d’un clip tourné à Paris, où l’ex-chef de l’OSQ Fabien Gabel lui a remis une baguette pour souligner la passation des pouvoir, Clemens Schuldt a été présenté comme un joueur repêché pour une équipe. Le sport est important chez lui.

« C’est quelque chose qui me manque. J’ai remplacé ça par la cuisine », a-t-il précisé, en riant, ajoutant qu’il avait hâte de découvrir les bonnes tables de Québec.

Des surprises

Le nouveau directeur musical de l’OSQ va séjourner un bon nombre de semaines à Québec. Sa famille et son fils de quatre ans vont demeurer en Allemagne.

Le chef, qui va continuer de diriger partout dans le monde, pour représenter l’OSQ, souhaite demeurer plusieurs années avec l’OSQ, qui sera son port d’attache, aller au-delà de l’entente de quatre saisons. Il dit être chanceux d’avoir cette opportunité.

Clemens Schuldt a déjà commencé à bâtir le contenu de la prochaine saison.

« J’ai de grands plans et déjà une liste de grands artistes, grands solistes et chefs invités », a-t-il dit.

Le directeur musical veut mettre en place quelque chose de nouveau avant ou après chaque concert. Des petits cadeaux.

« J’aimerais présenter, lors d’un petit segment de trois minutes, une mélodie connue ou quelque chose pour rire ou pleurer. J’aime les surprises », a-t-il laissé tomber.

L’OSQ sera appelé à jouer certaines des œuvres de Richard Strauss. Clemens Schuldt adore la musique du compositeur allemand.

« Je vais revisiter beaucoup les compositeurs allemands et russes. J’aime aussi beaucoup quelques compositeurs vivants et les œuvres contemporaines qui sont accessibles. Je veux que les gens écoutent des oeuvres qu’ils connaissent et aussi de nouvelles choses », a-t-il précisé, indiquant que la Symphonie no 3, « Eroica », de Beethoven était, avec Der Rosenkavalier de Richard Strauss, était son œuvre favorite.

« C’est une pièce très difficile. C’est, pour moi, le mont Everest de la musique classique », a-t-il décrit.