Premier match dans la LNH: William Dufour toujours sur un nuage

William Dufour avait encore du mal à réaliser tout ce qui s’était produit dans les 24 dernières heures. Une chose était claire dans sa tête, toutefois: il s’est approché encore plus de son rêve d’un jour être un joueur régulier de la LNH.

• À lire aussi: William Dufour réalise son rêve new-yorkais

Au bout du fil, jeudi après-midi, le fait qu’il avait joué son premier match dans la LNH la veille semblait encore un peu abstrait pour le hockeyeur natif de Québec.

« Hier, on dirait que ç’a passé en un claquement de doigts. Il y a eu la pratique le matin, ensuite, la sieste, puis le match. C’était juste incroyable et tu le réalises un peu plus par la suite. J’ai joué un match dans la LNH! Parmi tous les joueurs de hockey, il n’y en a pas beaucoup qui réussissent ça. C’est quand même quelque chose de gros », racontait-il, toujours sur un nuage.

Le choix de cinquième tour des Isles en 2020 a connu des débuts modestes dans la grande ligue, certes. Après avoir débuté le match à la droite du premier trio, celui du joueur de centre vedette Mathew Barzal, il a été cloué au banc pour la deuxième moitié de la partie après avoir commis un revirement qui a permis aux Bruins de Boston de marquer.

Getty Images via AFP

Finalement, il a terminé sa première soirée dans la LNH avec un différentiel de -2 en 6 min 48 s de temps de jeu.

Que du positif

Mais Dufour n’en retire que du positif. Pour lui, il s’agit d’une autre étape dans son apprentissage visant à le mener, un jour, à un poste à temps plein dans le circuit Bettman.

«Pour moi, c’est un processus. Je pense que j’ai connu l’une de mes meilleures premières périodes chez les pros. On a eu des chances de marquer et on était partout. Ensuite, j’ai réalisé des choses. On jouait contre la meilleure équipe dans la ligue et quand tu commets un revirement contre eux, ils sont tellement bons qu’ils vont te la faire payer.»

L’ailier de 20 ans n’est pas le seul à retirer du positif de cette première rencontre, malgré l’utilisation limitée.

«Quand j’ai parlé [au directeur général des Islanders] Lou Lamoriello après le match, il n’avait rien de négatif à dire. Il m’a dit qu’ils m’avaient placé dans une position difficile. Les Islanders ne jouent pas leur meilleur hockey en ce moment et en plus, on affrontait la meilleure équipe de la ligue. Il était content de mon match et ne voyait que du positif.»

Choses à travailler

Ce court échantillon a aussi permis à Dufour de voir où il se situait face aux meilleurs joueurs au monde et surtout confirmé ce sur quoi il doit continuer de travailler.

Getty Images via AFP

«Pour moi, c’est la constance et mon jeu sur le bord des bandes. Offensivement, tout le monde sait que je suis capable de marquer des buts et produire. Par contre, je dois continuer d’améliorer mon jeu sans la rondelle et c’est ce sur quoi je travaille beaucoup avec mon entraîneur à Bridgeport [Brent Thompson]. Ce qui est encourageant, c’est que ce sont des choses qui s’améliorent et qui se pratiquent, contrairement au sens du hockey, par exemple.»

Le soutien des Québécois

S’il affirme avoir été très bien accueilli dans le vestiaire des Islanders, Dufour a pu compter sur le soutien des deux autres Québécois dans leur alignement : Jean-Gabriel Pageau et Anthony Beauvillier. Ces derniers ont été d’une précieuse aide pour Dufour dans les heures précédant cette grande soirée.

«Ils m’ont vraiment aidé. C’est même Beauvi [Anthony Beauvillier] qui m’a appris que je jouais. On venait de s’échauffer et je n’avais pas encore vu les trios. Je l’ai croisé dans le corridor et il m’a juste dit: “aweille le gros pour à soir. Profites-en!’’»

Il s’agissait d’ailleurs du principal conseil offert par ses deux compatriotes, hier : en profiter.

«Les gars m’ont tous dit la même chose : tu vas en jouer d’autres des matchs dans la Ligue nationale, mais ta première, tu ne l’oublies jamais donc il faut en profiter le plus possible.»

Par ailleurs, certaines informations ont circulé disant qu’il serait retourné dans la Ligue américaine de hockey, mais, au moment d’écrire ces lignes, les Islanders n’avaient toujours fait aucune annonce à ce sujet.