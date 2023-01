Salon de l’auto: moins de concessionnaires, mais plus de véhicules électriques

Après deux ans de pause en raison de la pandémie, la 78e édition du Salon de l’auto ouvrait ses portes aux médias jeudi au Palais des congrès de Montréal, et la tendance est aux véhicules électriques.

L’ouverture au grand public est prévue pour vendredi, à l’occasion de laquelle les amateurs d’automobiles pourront découvrir les innovations des constructeurs, entre autres.

«Cette année, à notre 78e édition, c’est la plus grande édition où il y aura eu le plus de véhicules électriques, ou de faible consommation, des zéro émission. On parle de 67 véhicules au total, sur les 220 qui sont présentés par les constructeurs», a affirmé Denis Dessureault, le vice-président exécutif du Salon en entrevue à TVA Nouvelles.

Le retour du Salon semble avoir été apprécié.

«Après deux ans ça faisait du bien, et on le sentait aussi de la part des gens, la quelque centaine de membres des médias qui ont participé, on est vraiment contents», a-t-il ajouté.

Le secteur automobile remonte cependant tranquillement la pente, avec un taux de participation des concessionnaires plus bas qu’aux éditions précédentes. «C’est l’après pandémie, la crise des microprocesseurs qu’on a connue, l’inventaire chez les concessionnaires ne fait que commencer à se regarnir, donc c’est vraiment des décisions qui ont été prises par des constructeurs non présents cette année de laisser passer une année», a confirmé M. Dessureault, à propos de l’absence de certains concessionnaires.

«L’inventaire recommence à reprendre, c’est sûr qu’il y a un gros gros engouement vers les véhicules électriques», a-t-il complété.

Au Canada, il y a habituellement six Salons de l’auto majeurs, mais cette année seulement trois: celui de Montréal, celui de Toronto et celui de Québec.

À titre de comparaison, M. Dessureault a rappelé qu’aux États-Unis, on trouve environ un Salon de l’auto par état. La diminution de la participation est globale, selon lui.