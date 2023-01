Tramway de Québec: des ratés à Ottawa à éviter ici

Le tramway de Québec reste sur les rails après la défaite en Cour supérieure des opposants qui contestaient sa légalité. Maintenant que le chantier peut aller de l’avant, la Ville doit éviter les écueils et promet d’apprendre des erreurs des autres, dont celles d’Ottawa, qui ont été documentées dans un rapport d’enquête rendu public récemment. Le Journal retrace les principales leçons apprises de l’expérience de la capitale fédérale.

Pannes et problèmes techniques

Les ratés se sont accumulés dans le réseau de la ville ontarienne.

Effondrement pendant la construction, pannes d’ascenseur, problèmes d’alimentation électrique, mauvais fonctionnement des portes, service irrégulier, entretien déficient, interruptions partielles en raison du verglas et deux déraillements.

Les usagers ont déchanté après la mise en service, qui s’est faite avec un an de retard.

Ils se sont plaints à plusieurs reprises de divers problèmes allant du manque de chauffage dans les stations, aux planchers glissants et dangereux, en passant par les mauvaises odeurs dans les portions souterraines.

Trois ans après la mise en service de l’O-Train, les incidents ont poussé la province de l’Ontario à déclencher une enquête publique.

Parmi les 20 leçons que la Ville de Québec dit avoir apprises d’Ottawa, figurent entre autres « une vision claire de ses besoins fonctionnels et techniques » et une surveillance pointue des essais.

Coûts fixes et inflexibles

L’enveloppe de 2,1 milliards $ octroyée au projet dès le départ a été contraignante à Ottawa.

Le maire Jim Watson s’était engagé auprès de la population à respecter le budget et les délais, mais il s’était basé sur une estimation faite préalablement par le personnel de la Ville.

« Si rien ne prouve que le prix fixe ait dissuadé des constructeurs qualifiés de soumissionner pour le projet, la Commission a recueilli des éléments de preuve selon lesquels certains choix de conception ont été faits en raison de l’inflexibilité du budget », fait ressortir l’enquête.

Par exemple, des portes palières, ces larges portes automatiques vitrées situées dans les stations en bordure de quai, ont été exclues de la conception en raison de contraintes budgétaires, illustre-t-on.

Pour Québec, à près de 4 milliards $, on s’attend encore à des dépassements de coûts en raison de l’inflation. Les trois paliers de gouvernement ont convenu de les financer dans la même proportion que l’enveloppe de départ, soit précisément 40 % du fédéral, 51 % du provincial et 8,9 % de la Ville.

Choix d’une technologie non éprouvée

Ottawa « a opté pour un véhicule essentiellement nouveau basé sur une technologie non éprouvée », le modèle Citadis Spirit d’Alstom, identifie le commissaire William Hourigan, dans l’enquête publique sur le réseau de train léger sur rail de la capitale fédérale. Cela a mené à d’« inévitables problèmes de démarrage », accentués par les « exigences techniques de la Ville, qui ont repoussé les limites » du train léger.

De plus, le train d’Ottawa a aussi connu des défaillances liées à son alimentation électrique par caténaire.

Or, à Québec, on a plutôt choisi la technologie par ligne aérienne de contact (LAC) avec mâts de supports plus fins et un fil par direction au lieu de deux.

La LAC est « un système qui a fait ses preuves à travers le monde et qui prendra en compte les conditions topographiques et climatiques de Québec », soumet la Ville de Québec. Rappelons que le train léger est différent du tramway : ses rames sont plus massives et plus capacitaires, et il circule plus vite.

Mauvaise communication et informations cachées

Le manque de communication et de transparence a nui à la réalisation du projet de train léger à Ottawa, constate le commissaire William Hourigan.

En effet, l’enquête a démontré que l’ancien maire Jim Watson détenait des informations sur les ratés en phase d’essai et qu’il a omis de les transmettre au conseil municipal. Le rapport identifie de la part des autorités concernées une « tentative évidente de légitimer la dissimulation injustifiée d’informations de manière rétroactive et malhonnête ».

À Ottawa, la gouvernance est mal définie et chacune des parties blâme l’autre pour le fiasco.

À Québec, la structure est différente et la Ville est le maître d’œuvre du projet. « Il importe de bien délimiter le partage des risques entre la Ville et les partenaires privés », souligne la municipalité.

Cette semaine, le maire de Québec, Bruno Marchand, a rappelé que des représentants du bureau de projet du tramway ont rendu visite aux responsables à Ottawa et en ont retiré des « apprentissages extraordinaires », qui permettront d’éviter les écueils.

Pressions politiques néfastes

Le projet O-Train d’Ottawa a souffert de pressions politiques qui ont poussé à un lancement hâtif et précipité du train, conclut le commissaire.

La Ville ontarienne a accepté de considérer le réseau comme « conforme » même si d’importants problèmes de fonctionnement étaient connus et subsistaient.

Elle a aussi abaissé les critères qui mesuraient la préparation du réseau, en phase d’essais. De plus, le consortium responsable de l’infrastructure a communiqué des dates d’ouverture irréalistes, qui ont malgré tout été diffusées par la Ville aux citoyens. Avec comme résultat des retards dans la livraison du réseau.

À la Ville de Québec, le bureau de projet a prévu une période de rodage, qui sera sous sa surveillance.

« La mise en œuvre et la surveillance des essais et de la mise en exploitation commerciale doivent relever de l’Autorité publique, et être d’une durée minimum de 12 mois incluant une période hivernale », indique la Ville de Québec.