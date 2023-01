Trophée Hobey-Baker: trois espoirs du CH en lice

La longue liste des candidats pour l’obtention du trophée Hobey-Baker a été dévoilée jeudi, et trois espoirs du Canadien de Montréal y figurent.

Cet honneur permet de récompenser annuellement l’étudiant-athlète par excellence du hockey collégial américain. Le gagnant est déterminé par un comité de sélection et un vote du public.

La première liste de candidats, comportant 82 noms, a été publiée sur le site web de la fondation du trophée Hobey-Baker. On y retrouve notamment le gardien Jakub Dobes, le défenseur Lane Hutson et l’attaquant Sean Farrell, trois joueurs repêchés par le Tricolore.

Choix de cinquième ronde en 2021, Dobes en est à sa deuxième saison avec l’Université Ohio State, dans la conférence Big 10. Cette saison, il affiche un excellent dossier de 15-8-1, un taux d’efficacité de ,920 et une moyenne de buts alloués de 2,20.

Quant à lui, Farrell a repris là où il a laissé après avoir brillé à sa première campagne avec le programme de l'Université Harvard. Il mène les siens au chapitre des buts (10) et des points (25), un peu moins de trois ans après avoir été sélectionné au 124e échelon de l’encan amateur de 2020.

Finalement, Hutson est probablement l’espoir du CH qui a fait couler le plus d’encre depuis que l’organisation montréalaise l’a choisi en fin de deuxième ronde du dernier repêchage. Le petit défenseur à caractère offensif a déjà inscrit huit buts et 22 points en 20 parties avec l’Université de Boston – un des meilleurs débuts de saison de l’histoire de la NCAA pour un arrière de 18 ans.

Parmi les autres noms en lice qui retiennent l’attention, on compte le Montréalais Devon Levi (Université Northwestern) et les espoirs de premier plan Cutter Gauthier (Boston College), Adam Fantilli et Luke Hughes (Université du Michigan).

L’identité du récipiendaire du Hobey-Baker sera annoncée le 8 avril prochain.

En 2022, le gardien Dryden McKay, aujourd’hui membre de l’organisation des Maple Leafs de Toronto, avait raflé cet honneur. Un certain Cole Caufield avait été l’heureux élu en 2021.