Un artisan de la radio

Photo fournie par le CRTQ

Le Collège radio télévision de Québec (CRTQ), maintenant l’École nationale de radio, est en deuil à la suite du décès de l’un de ses professeurs Michel Binette (photo), décédé le 16 janvier dernier. Michel Binette s’était joint au CRTQ il y a une vingtaine d’années afin de transmettre sa passion pour la narration puis la diction à des centaines d’étudiants. En 2021, il avait dû ralentir ses activités d’enseignement avant de les cesser complètement à l’automne 2022. Permettez-moi d’offrir à sa famille et ses proches mes plus sincères condoléances.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Marcus Villeneuve (photo), coiffeur des stars de Québec et du Québec, natif de Chicoutimi-Nord qui a suivi son cours de coiffure à Alma. Marcus est installé à Québec depuis 2010 avec son espace au 824 rue Saint-Joseph Est, à Québec. Marcus a 34 ans aujourd’hui... Luc Ouellet, associé, au Cabinet de relations publiques National de Québec, 64 ans... Daniel Daigneault, chroniqueur artistique... José Gaudet, animateur radio-télé québécois, 53 ans... Sylvain Côté, ex-défenseur LNH (1984-2002) Whalers, Capitals, Maple Leafs Blackhawks, Stars) 57 ans... Richard Legendre, ex-vice-président exécutif de l’Impact de Montréal, professeur associé à HEC Montréal, 70 ans... Alain Simard, fondateur des Franco Folies de Montréal et président de L’Équipe Spectra, 73 ans... Dolly Parton, chanteuse et actrice, 77 ans.

Disparus

Photo diocèse de Québec

Le 19 janvier 2018 : Mgr Maurice Couture (photo), 91 ans, archevêque titulaire de Québec d’avril 1990 à décembre 2002. Né à Saint-Pierre-de-Broughton, il fut ordonné prêtre en 1951 chez les religieux de Saint-Vincent de Paul et s’orienta vers la pastorale jeunesse et la pastorale scolaire et fut responsable de deux séminaires. De 1982 à 1988, il est évêque auxiliaire de Québec avant d’être nommé au diocèse de Baie-Comeau en 1990... 2021 : Don Sutton, 75 ans, lanceur et membre du Temple de la renommée du baseball qui a passé 22 ans avec les Dodgers de Los Angeles... 2019 : Tony Mendez, 78 ans, ex-agent de la CIA à l’origine d’une ingénieuse opération de sauvetage de diplomates américains en Iran en 1980... 2018 : Red Fisher, 91 ans, véritable légende du journalisme sportif... 2017 : Loalwa Braz Vieira, 63 ans, chanteuse brésilienne interprète du tube mondial La Lambada... 2016 : Claude Ulysse Lefebvre, 86 ans, maire de la ville de Laval de 1981 à 1989... 2015 : Michel Guimond, 61 ans, député du Bloc Québécois de 1993 à 2011 et chef de cabinet du chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec... 2014 : Yvan Miville-Des Chênes, 67 ans, spécialiste de l’aviation et contrôleur aérien à l’aéroport de Québec pendant 30 ans... 2013 : Frédéric Picard, 73 ans, fondateur d’Équipements F. Picard, réfrigération de Québec... 2013 : Earl Weaver, 82 ans, membre du Temple de la renommée du baseball... 2013 : Stan Musial, 92 ans, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du baseball majeur... 2008 : Luigi Sgobba, 79 ans, cofondateur du restaurant Le Continental à Québec... 2005 : Serge St-Hilaire, chef de nouvelles, responsable de la section arts et spectacles au Journal de Québec... 2003 : Françoise Giroud, 86 ans, journaliste et femme politique française.