Une formule gagnant-gagnant pour Legault, Duhaime et les autres

À travers les nombreuses crises que devra gérer le gouvernement caquiste tout au long de son deuxième mandat, dont celle qui persiste en santé, François Legault lance l’année avec une série de rencontres privées avec les quatre chefs d’opposition.

Ce qui étonne, par contre, est qu’il ait aussi invité Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec (PCQ).

L’invitation était surprenante parce que M. Duhaime, par la faute d’un mode de scrutin dysfonctionnel en situation de multipartisme, n’a pas réussi à faire élire un seul candidat. Même malgré les 13 % de voix récoltées aux élections par son parti.

Tout-puissant

Pour le premier ministre, sur le plan stratégique, cette formule de rencontres privées avec ses adversaires est définitivement gagnante. Elle lui permet de contrer son image d’un chef de gouvernement qui, jouissant d’une majorité massive de sièges, serait devenu trop puissant aux yeux de certains.

Elle est également gagnante pour les autres chefs : Marc Tanguay du PLQ, Gabriel Nadeau-Dubois de QS et Paul St-Pierre Plamondon du PQ.

Elle leur donne l’occasion rarissime d’échanger directement et privément avec le premier ministre sur leurs visions respectives du prochain mandat.

Impopulaire

Des quatre chefs d’opposition, Éric Duhaime est cependant celui qui en avait le plus besoin. Question certes d’adoucir un tantinet son image de politicien polarisant et cassant.

Parce qu’il en aura grandement besoin. Rappelons que dans un récent baromètre Léger des personnalités politiques, 57 % des répondants disaient avoir une mauvaise opinion du chef conservateur.

Comme taux d’impopularité, c’est vraiment très élevé.

Comme quoi, s’il veut tenir le coup jusqu’aux élections de 2026 sans le moindre siège au Salon bleu, il aura besoin d’une image plus posée et d’une visibilité bien plus grande encore que celle d’une simple rencontre avec le premier ministre.