5 stations de ski à visiter cet hiver au Québec

Ski Garceau

Située à Saint-Donat, la montagne demeure imposante pour une station familiale, avec une altitude de 717 mètres. C’est le plus haut sommet skiable de Lanaudière. Ouverte en 1964, la station accueille des habitués de longue date venant aujourd’hui avec leurs petits-enfants. Parcs à neige et pentes-écoles.

► Tarifs le week-end (après 12 h) : 40 $ par adulte, 31 $ par étudiant et 22 $ par enfant de 6 à 12 ans.

► 1 800 GARCEAU (427-2328), skigarceau.com

Ski Belle Neige

Depuis 60 ans, la station de Val-Morin a donné l’occasion à bien des skieurs de s’initier et de progresser graduellement. Son dénivelé de 157 mètres convient bien aux familles. Les enfants s’en donnent à cœur joie sur des pistes faciles comme le Sentier des toutous et la Forêt du Petit Poucet.

► Tarifs (week-end, fêtes et relâche) par jour : à partir de 42 $ pour les 13 ans et plus, 37 $ pour les 6 à 12 ans.

► 819 322-3311, belleneige.com

Mont Rigaud

Souvent qualifiée de maternelle du ski au Québec, cette station de 15 pistes a l’avantage de se trouver près de Montréal et de plusieurs localités de la Montérégie. Malgré le dénivelé modeste (120 m) de la montagne, certaines pistes faciles comme la O’Keefe (1114 m) et la Humpty Dumpty (810 m) sont étonnamment longues.

► Bloc de quatre heures ou soirée (15 h à 21 h) : 41 $ par adulte, 37 $ par junior (6 à 17 ans).

► 450 451-0000, 514 990 1286, montrigaud.com

Le Relais

Montagne par excellence pour la famille tout près de Québec, la station de ski, fondée en 1936, a largement contribué à faire connaître Lac-Beauport. Dotée de très bonnes conditions de neige, la montagne comprend une trentaine de pistes. Parcs à neige de niveau progressif et pistes en sous-bois. Ski de soirée.

► Bloc de trois heures : 42 $ par adulte, de 24 $ à 33 $ par enfant de 6 ans et plus. Pente-école : 10 $ par jour.

► 1 866 373-5247, skirelais.com

Owl’s Head

Malgré ses plus de 50 ans et ses 50 pistes, cette station de Mansonville, à 30 minutes de Magog, demeure à découvrir pour beaucoup de skieurs. Nos descentes sont agrémentées d’un superbe panorama du lac Memphrémagog. C’est le cinquième plus haut sommet skiable au Québec. Dénivelé : 540 mètres.

► Pour une grosse montagne, les prix sont parmi les plus avantageux. Billets Echo rechargeables (en ligne). Tarifs le week-end, à partir de 12 h : 62 $ par adulte, 46 $ par étudiant et 37 $ pour les 6 à 12 ans.

► 1 800 363-3342, owlshead.com