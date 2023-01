Abandon du marché canadien de Suzuki: bientôt 10 ans

C’est en fin d’année 2013 que Suzuki cessait la vente de voitures sur le marché canadien. Un an après avoir abandonné le marché américain où, en 2012, on avait vendu à peine 25 000 véhicules. Une proportion catastrophique face au marché canadien pour lequel on avait vendu 5 500 véhicules.

Néanmoins, le constructeur nippon qui performait nettement plus sur d’autres marchés mondiaux avait choisi de quitter définitivement le marché nord-américain sur lequel il n’était tout simplement plus compétitif. Alliances ratées, coûts d’exportation élevés et technologies de plus en plus désuètes allaient notamment expliquer cette décision.

Pratiquement dix ans plus tard, certains produits de la marque demeurent néanmoins convoités sur le marché d’occasion. Certainement pas le XL7 (un Chevrolet Equinox endimanché) ou les Swift+ et Verona (clones des Chevrolet Aveo et Epica), mais plutôt les SX4 et Grand Vitara, réputés pour leur robustesse. Des véhicules authentiquement Suzuki qui ont prouvé leur qualité au fil des ans, et qui avaient très bonne réputation.

Aujourd’hui, une Suzuki SX4 en bon état peut se vendre entre 4 000$ et 8 000$, malgré un âge vénérable. Tout dépend bien sûr de la condition, de la version et du kilométrage, mais ces petites voitures à hayon qui avaient parfois l’avantage d’offrir les quatre roues motrices demeurent de belles occasions pour ceux dont le budget est restreint. Hélas, parce que Suzuki Canada avait comme obligation de soutenir un inventaire de pièces sur une période de dix ans suivant leur départ, à travers différents marchands volontaires. Et cette obligation est sur le point de s’achever.

À maintes reprises, j’ai tenté de rejoindre différents responsables de Suzuki Canada, sans retour d’appel. Toutefois, j’ai pu m’entretenir avec les gens du Groupe Grenier (qui possédaient jadis la bannière Suzuki), où il est encore possible de faire l’achat de pièces de Suzuki neuves. C’est via leur concession Chevrolet que peuvent être achetées la plupart des pièces Suzuki, disponibles sur commande, mais à des prix qui ont explosé ces dernières années.

On allait donc m’avouer qu’en dépit d’une certaine disponibilité, rares sont les acheteurs de pièces Suzuki neuves. Parce que peu de gens savent où se les procurer et parce que leur coût est astronomique. Par exemple, une boîte automatique à variation continue pour une Suzuki SX4 2012 coûte 9 450$. Une pièce que vous retrouverez dans l’usagé bien en deçà des 1 000$.

D’ailleurs, pour tout futur acheteur ou actuel propriétaire de Suzuki SX4, sachez que les centres de recyclage sont actuellement bondés de ces modèles, où l’on peut trouver d’excellentes pièces à bon compte. Plusieurs pièces sont aussi disponibles dans l’après-marché, donc chez des commerçants spécialisés. Vous n’aurez donc aucun souci à remplacer vos freins, amortisseurs ou autre. Cependant, on commence tranquillement à constater une diminution de disponibilité de certaines pièces, qui pourraient par exemple être offertes chez un seul fournisseur plutôt que trois ou quatre.

Alors oui, l’achat d’une SX4 ou d’un Grand Vitara est encore viable, même si Suzuki Canada, toujours actif dans le monde du véhicule récréatif (moto, VTT, etc...), est sur le point de cesser la vente de pièces automobiles. Ils ont comme désavantage d’être un peu plus gourmands à la pompe que la moyenne de leurs rivaux, mais se distinguent encore par leur robustesse. Avant d’acheter, prenez cependant soin d’effectuer une bonne inspection mécanique. Car même s’il s’agit de bons produits, leur âge comme l’entretien qui a été fait peut avoir un sérieux impact sur leur condition.

En terminant, sachez que si les SX4 et Grand Vitara demeurent recommandables, il en va autrement pour l’ensemble des autres modèles Suzuki. Incluant même la berline Kizashi, qui n’était pas mauvaise en soi, mais qui en raison de sa trop faible diffusion, voit sa disponibilité de pièces sérieusement affectée.