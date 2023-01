Afin de donner à leurs bières des parfums supplémentaires, les brasseurs les font parfois mûrir dans des barils ayant contenu d’autres alcools. Imbibée dans le bois, une petite quantité de ce premier alcool, souvent du whisky, du bourbon ou du rhum, va s’intégrer à la bière. Mais au royaume des bières barriquées, il n’y a pas que ces bières sucrées, fortes en alcool, aux effluves de vanille et de caramel ! Certains brasseurs utilisent des fûts ayant contenu du vin rouge ou blanc, pour un résultat complètement différent, tannique et acidulé.

Faust, Hopfenstark

Photo fournie par Hopfenstark

9,33 % d’alcool

Une bière complexe de la Microbrasserie Hopfenstark de Lavaltrie, composée d’un assemblage de Faust fraîche additionnée d’un tiers de Faust vieillie 12 mois en barriques de bourbon Widow Jane 12 ans. Léger goût de caramel, pointe de fumée et finale sèche.

Quadrupel, Pie Braque

Photo fournie par Pie Braque

10 % d’alcool

La Quadrupel de la Microbrasserie Pie Braque, de Jonquière, est inspirée des bières brassées selon la tradition des Pères Trappistes. Vieillie deux mois en fûts de vin rouge, cette bière brune présente un léger sucre résiduel évoquant le miel, tout en étant relevée d’une touche poivrée ou légèrement brûlée.

Surette aux framboises et à l’aronia, Microbrasserie du Lac

Photo fournie par Espace Houblon

6,4 % d’alcool

Brassée par la Microbrasserie du Lac en collaboration avec Espace Houblon, cette bière acidulée aux saveurs de fruits rouges et à l’intrigante couleur rose orangé est élevée longuement dans plusieurs tonneaux différents selon la tradition des bières rouges des Flandres.

Wee Heavy Bourbon, Le Castor

Photo fournie par Le Castor

11 % d’alcool

Élaborée à partir d’ingrédients entièrement biologiques, la Wee Heavy Bourbon est une ale brune aux arômes maltés vieillie en fûts de bourbon Heaven Hill. Cette bière inspirée d’un voyage en Écosse est réalisée par les brasseurs de la Microbrasserie Le Castor, de Rigaud, depuis leurs débuts, il y a 10 ans.

Nature morte camerise, Robin – Bière Naturelle

Photo fournie par Robin, Bière naturelle

4 % d’alcool

Composée d’ingrédients québécois à 100 %, la Nature morte camerise de la microbrasserie Robin – Bière naturelle, de Waterloo, est une bière légère, au goût de fruits rouges. Cet assemblage de bière affiné en tonneaux de vin rouge, macéré sur un lit de camerises et refermenté en canette, évoque le côté tanique et acidulé du vin et du cidre.

Porter Baltique édition spéciale 2022, Trois Mousquetaires

Photo fournie par Les Trois Mousquetaires

10,5 % d’alcool

La classique Porter Baltique des Trois mousquetaires, de Brossard, aux arômes chocolatés et vanillés, est ici présentée en version affinée 6 mois en fûts de bourbon et de brandy. Cette lager noire extraforte, brassée avec du malt du Québec, peut être gardée de 3 à 5 ans.

Vieille Branche, La Souche

Photo fournie par La Souche

10,22 % d’alcool

La Vieille Branche est une version vieillie de la bière Jeune Branche, brassée par la Microbrasserie La Souche, de Stoneham. Mûrie 18 mois en fûts de vin et de whisky avec des levures sauvages, elle présente des saveurs complexes à la fois sucrées, amères et acidulées et une finale sèche.

Stout impérial bourbon, Jukebox

Photo collaboration spéciale, Geneviève Quessy

11,5 % d’alcool

Brassée par la microbrasserie Jukebox de Montréal, la Stout impérial bourbon est une bière onctueuse très foncée. Cette bière extraforte est affinée 8 mois en fûts de bourbon, ce qui lui confère, en plus d’un goût intense de malt torréfié et de chocolat noir, des saveurs sucrées de vanille et de mélasse.

Assemblage pomme, Maltstrom

Photo fournie par Maltstrom

5,8 % d’alcool

Vieillie 12 mois dans plusieurs tonneaux différents, dont un foudre de riesling, la blonde aux fines bulles Assemblage pomme de la Microbrasserie Maltstrom de Notre-Dame-des-Prairies est une bière fermentée sur marc de vin blanc, à laquelle du jus de pommes sauvages cueillies dans Lanaudière a été ajouté.

La Tuyau d’Poële, Grange Pardue

Photo fournie par Grange Pardue

10,5 % d’alcool

Réalisée par la microbrasserie La Grange Pardue de Ham-Nord, la Dry Stout La Tuyau d’Poële résulte d’un assemblage de bière ayant séjourné 11 mois en baril de bourbon, ce qui lui confère des arômes de caramel et de vanille.