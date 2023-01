«Je veux participer au chaos»: immersif et sensoriel

Expérience immersive et sensorielle avec du son, des effets d’éclairages et des corps qui bougent et entrent en collision, Je veux participer au chaos est un spectacle de danse contemporaine et qui a peu à voir avec le théâtre traditionnel.

À l’affiche jusqu’au 4 février au Théâtre Périscope, cette création d’Eliot Laprise est un hommage aux contacts humains, à l’exploration de l’émotion et de la sensualité brutale. Une recherche punk, selon l’équipe de création, sur notre conscience de l’autre et sur la nécessité d’écoute et bienveillance.

À l’été 2008, Eliot Laprise, qui roule en vélo, percute une voiture. Tout d’abord en colère, la conductrice a offert du réconfort au cycliste fautif, lorsqu’elle a constaté son état de choc. Un moment franc et sincère qui l’a marqué. Inspiré par cet incident, Eliot Laprise a imaginé une série d’accidents, banals au départ, permettant à une personne de sentir qu’elle existe quelque part et pour quelqu’un.

Sur scène à travers une trame sonore puissante, des effets d’éclairages et de fumées recherchés, on retrouve Léa Ratycz Légaré, Sonia Montminy, Nelly Paquentin, Fabien Piché et Alexandrine Warren.

Sur un plateau de jeu dénudé, les interprètes apparaissent et disparaissent par la magie des éclairages. Ils tombent, s’enlacent, courent, glissent et souffrent sur le sol.

Pas de dialogues

Les effets d’éclairages créés par Émile Beauchemin sont inventifs et efficaces. La trame sonore électro, livrée en direct par le DJ Jean-Michel Letendre Veilleux, est puissante et de très grande qualité.

Je veux participer au chaos est une rencontre des corps. On pense un peu à Crash de David Cronenberg sans la tôle et les voitures. Des corps qui entrent en collision pour ressentir des émotions.

Les interprètes offrent un jeu très physique. Fabien Piché démontre à nouveau son grand talent.

La trame narrative se dévoile à travers quelques courtes phrases et réflexions récitées par Alexandrine Warren. Il n’y a pas de dialogues.

Je veux participer au chaos est un objet théâtral qui demande une ouverture d’esprit et un intérêt pour la danse contemporaine. Une fois cette audace acceptée, ce spectacle à interprétations multiples de 60 minutes remplit ses promesses.