Comment composer avec un avenir angoissant?

Notre fils a toujours été fragile, et comme toute bonne « maman poule » qui se respecte, j’en prends bien soin. Contrairement à sa sœur qui a hérité de l’énergie de son père, il est plus renfermé. Heureusement, il a fini par débloquer à la fin du secondaire en décidant de partir étudier au CÉGEP de Chicoutimi. Mon mari disait que ça allait le sortir de sa coquille.

Je me suis organisée pour lui offrir des conditions gagnantes en l’installant dans un petit appartement que j’ai décoré moi-même pour qu’il se sente chez lui. Les premières semaines se sont bien passées, mais dès la fin octobre, je le trouvais pessimiste chaque fois que je lui parlais au téléphone. Et pour l’avoir accueilli à la maison au congé des fêtes, je me suis rendu compte qu’il n’est pas aussi heureux qu’il avait tenté de le faire croire.

Seul dans son logis il se sent coupé des autres et il m’assure que le fait de ne pas partager un appartement en colocation ça l’empêche de pouvoir se faire des amis. Ça me chagrine de le voir ainsi, moi qui pensais avoir tout fait pour assurer sa sécurité et son bonheur. Il souhaiterait que je le laisse offrir à un de ses camarades moins argenté de lui louer pas cher le divan-lit du salon.

Mais je ne vois pas ça d’un bon œil. Il va s’embarquer dans quoi avec ça ? Le salon est petit et ça va l’obliger à s’en priver certains jours et certains soirs quand ce garçon voudra se reposer. Mon mari insiste pour que je le laisse faire à sa guise, mais je trouve que c’est le laisser se mettre dans une situation où il se sentira coincé un jour. Votre opinion serait bienvenue.

Ambivalente

Non mais laissez-le gérer ses affaires lui-même si vous voulez sincèrement que votre garçon apprenne à se responsabiliser. Le mieux que vous voulez pour lui n’est pas celui qu’il se souhaite à ce qu’il semble. Alors laissez-le faire à sa guise. S’il se plante, il devra corriger le tir, et ça ne sera pas plus grave que ça.

Je pense qu’à trop vouloir bien faire avec lui vous le brimez sans vous en rendre compte. Votre mari a raison de vous inciter à lui laisser plus de liberté d’action. Il en a besoin pour apprendre à gérer enfin sa vie et à devenir adulte.