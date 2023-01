LECLERC, Raymond



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 novembre 2022, à l’âge de 83 ans et 3 mois, est décédé monsieur Raymond Leclerc, époux de madame Aline Frenette, fils de feu madame Germaine Frenette et de feu monsieur Paul-Eugène Leclerc. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au:, de 13h à 15h.Les cendres seront déposées au columbarium Marie-de-l'Incarnation du cimetière Saint-Charles. Outre son épouse Aline Frenette, il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Laurent Cardinal); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Jonathan (Catherine Thibault), Mathieu Cardinal (Laurence Roux), Julien Cardinal (Sandy Beshay); Jacob, Thomas, Clara, Lionel et Colin; ses frères et soeurs: Micheline, Gisèle (Lauréat Frenette), Michel (Marcelle Lachance), André (feu Ginette Laplante), Pierre et Diane; ses beaux-frères et belles-soeurs: Lauréat (Gisèle Leclerc), Christiane (Jean-Guy Trudel), feu Roland (Suzanne Drouin), Céline, Jocelyn (Brigitte Croteau) et Line ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre d’oncologie de l’Enfant-Jésus, de l’équipe de soins palliatifs du CLSC de la basse-ville de Québec, ainsi que du Centre de soins palliatifs du Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer à l’adresse suivante : https://cancer.ca/fr/. Des formulaires seront disponibles sur place.