David Thibault rêve très grand

Même s’il ne fait plus les manchettes comme lors de sa spectaculaire entrée dans le monde du show-business, en 2013, le chanteur David Thibault est loin d’avoir fait une croix sur son rêve d’avoir une carrière internationale.

« Beaucoup de Français m’écrivent sur les réseaux sociaux et me disent qu’ils ont hâte de me voir. Moi aussi, j’ai hâte de les voir. C’est toujours dans mes plans et dans mes rêves d’aller à l’international », déclare l’artiste de 25 ans, qui sortira un premier album en sept ans, Désormais, le 27 janvier.

Il y a dix ans, le nom de cet adolescent de Saint-Raymond de Portneuf était sur toutes les lèvres en raison d’une vidéo virale. Il chantait Blue Christmas d’une voix ressemblant à s’y méprendre à celle de son idole Elvis Presley.

Prestation à l’émission d’Ellen DeGeneres, accession à la finale à The Voice, en France, contrats de disque, tout lui était promis.

Chanter ses chansons

Un album éponyme est sorti en 2016, mais son étoile ne scintillait plus aussi fort. Au cours des dernières années, c’est surtout sur les planches au Québec, dans des spectacles collectifs, dont un avec Brigitte Boisjoli, que David Thibault a fait sa marque.

Ne plus être la coqueluche des médias ainsi que la pandémie lui ont permis de « prendre du recul » et réfléchir « à ce que je veux vraiment faire ».

La réponse était de chanter ses propres compositions. Il s’est donc mis à l’ouvrage et, avec l’aide de Michel Dagenais (qui a aussi collaboré avec Jean Leloup et Daniel Bélanger), il a enregistré les six chansons originales en français qui forment Désormais.

Ses admirateurs de la première heure ne seront pas dépaysés. Le David Thibault amoureux de tout ce qui est rétro y est toujours en évidence.

« Je ne voulais pas sortir de mes origines rock and roll, gospel et country, mais je voulais quand même amener une petite touche de modernité, ce que Michel a bien fait. »

Un travail avec les aînés

David Thibault est enthousiaste, mais prudent. Il sait qu’une carrière musicale est faite de hauts et de bas, ce qui explique pourquoi il s’est trouvé, durant un confinement, un boulot comme préposé en aide à domicile auprès des personnes âgées. Cette expérience lui a notamment inspiré la chanson Des milliers de jours d’avance.

« Ces gens qui nous ont donné beaucoup de choses, il faut leur prêter attention. Les aînés sont importants. C’est quelque chose qui me touche beaucoup », explique le chanteur, qui se trouve ainsi à prendre soin de ceux qui ont vécu en même temps que ses idoles musicales. « Ils ont été mon premier public. Ces gens-là, ils ont connu l’époque d’Elvis en personne. »