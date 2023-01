Des infirmières en sit-in forcées par la justice de retourner travailler

Des infirmières de garde dans sept communautés de la Baie d’Hudson qui ont fait jeudi soir un sit-in pour dénoncer leurs conditions de travail ont été forcées par un tribunal de retourner au travail, ce que déplore vivement leur syndicat.

« Quand les infirmières sont rendues à faire cet ultime acte de mobilisation, c’est un cri à l’aide. Là, c’est comme si l’employeur leur avait dit : “j’entends ton cri, mais je ne t’aiderais pas et je vais même t’obliger à rentrer.” Ça envoie un mauvais message », déplore Patrick Guay, vice-présent de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Une quinzaine d’infirmières dispersées dans sept villages sur la côte de la Baie d’Hudson ont refusé d’assurer la garde jeudi soir afin de protester contre le manque criant de personnel et leurs conditions de travail.

C’est que dans cette région éloignée, des infirmières sont de garde le soir et la nuit dans des dispensaires, des petits établissements de santé ressemblant à des CLSC. Et elles sont appelées si quelqu’un se présente pour recevoir des soins, explique M. Guay.

Face à ce sit-in jeudi, le Centre de santé et services sociaux Inuulitsivik s’est tourné vers le Tribunal administratif du travail, qui a ordonné notamment dans sa décision que les infirmières retournent au travail et répondent aux appels de garde.

Archaïque

« L’employeur a choisi la coercition. C’est un mode de gestion archaïque et dépassé. Il faut plutôt s’assoir avec le syndicat et trouver de vraies solutions à long terme. On les force à rentrer au travail, mais le problème est toujours là », estime Patrick Guay.

« Ces infirmières sentent que leurs droits de dénoncer les situations qui ne fonctionnent pas ont été bafoués », renchérit Cyril Gabreau, président du Syndicat nordique des infirmières et infirmiers de la Baie d’Hudson (FIQ).

D’autant plus que cela fait près d’un an qu’elles lancent des appels à l’aide face au manque de personnel et même d’approvisionnement, alors que certains matériels arrivent parfois déjà expirés, selon le président.

Et pour illustrer le manque de main-d’œuvre, il cite des exemples concrets : « Dans le village d’Ivujivik, il y a trois infirmières alors qu’en temps normal il y en aurait six ou sept. À Puvirnituq, elles sont deux alors qu’il devrait en avoir six. »

Une rencontre fort attendue est prévue lundi après-midi avec la directrice générale de l’établissement. Les attentes des infirmières sont hautes, et certaines sont prêtes à démissionner en bloc, avertit M. Gabreau.

Le Centre de santé Inuulitsivik n’avait pas répondu à nos questions vendredi soir.