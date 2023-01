Gazebo: la websérie prend du galon pour sa seconde saison

Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Maufette nous ouvrent à nouveau les portes de leur Gazebo. Et ils n’y sont pas seuls: Anne Dorval, Josée Deschênes, Sylvie Léonard, Tranna Wintour et Micheline Bernard débarquent toutes dans le 450 pour cette seconde saison.

La première saison de la websérie Gazebo a connu un franc succès – autant populaire que critique – dès sa mise en ligne sur la plateforme Tou.tv, il y a un peu plus d’un an. Cette réception a même surpassé les attentes du couple qui agit autant à titre d’auteurs que d’interprètes principaux.

«Une websérie sur une plateforme payante... ça aurait pu passer dans le beurre. On savait qu’on partait déjà avec deux prises», avance Marie-Soleil Dion en riant.

«Mais ça a été mis en ligne juste avant les fêtes 2021, alors qu’on reconfinait. Je pense que le timing nous a en quelque sorte aidés; on arrivait avec une proposition comique à un moment où les gens avaient du temps et un besoin de rire», ajoute-t-elle.

Aller plus loin

Ce format web joue toutefois en leur faveur à certains égards. Un exemple? Il leur octroie une «liberté extraordinaire» pour pousser leurs propos aussi loin qu’ils le souhaitent en matière d’irrévérence. Car ils sont conscients que leur type d’humour aurait peut-être fait hésiter un diffuseur conventionnel, plus frileux.

«Je ne suis pas certain que tous les gags auraient pu passer à la télévision», atteste Louis-Olivier Maufette en nommant des exemples que nous tairons ici pour éviter tout divulgâcheur.

«Mais de pouvoir écrire l’humour qu’on aime, celui qu’on veut mettre de l’avant avec une telle liberté, c’est quelque chose que je souhaite à tous les auteurs», poursuit-il.

Réalité et fiction

Le couple retrouve donc Marie et Loulou, leurs alter egos fictifs, pour 10 nouveaux épisodes d’une douzaine de minutes chacun, tous lancés plus tôt cette semaine. Et comme une année entière s’est écoulée depuis les événements de la première saison, beaucoup de choses ont changé pour ces banlieusards d’adoption: ils ont renoncé à leur rêve d’autosuffisance et se sont délesté de leurs animaux exotiques.

Leur fille Mathilde est quant à elle devenue une influenceuse bien en vue. Et quant au petit Paul, eh bien il a bien grandi, forçant les auteurs à aborder ce saut dans le temps.

«Avec un bébé qui vieillit rapidement, on voit clairement que le temps a passé; on ne peut pas prétendre qu’on est seulement un ou deux mois plus tard. Ça nous a donné l’occasion de nous demander où les autres personnages étaient rendus après une année», explique Louis-Olivier Maufette.

«De toute façon, je pense qu’on avait déjà été assez loin dans certaines idées, comme le trip d’autosuffisance», renchérit Marie-Soleil Dion.

«On s’est demandé si c’était la prémisse qui était intéressante, ou si c’était nos personnages. Et on pense sincèrement que ce sont Marie, Loulou, Mathilde et le bébé – leurs relations et leurs personnalités – qui sont plus intéressants. Alors à partir de là, on peut leur faire vivre ce qu’on veut pour varier les histoires», termine-t-elle.

La suite?

Une troisième saison serait-elle dans les cartes pour Gazebo? Rien n’est encore décidé. Chose certaine, le couple a déjà des idées plein la tête pour le futur de Marie, Loulou et leur marmaille.

«C’est sûr que ça nous arrive de vivre des choses et de nous dire que ce serait parfait pour d’autres épisodes de Gazebo. Mais on ne brusque rien. On travaille sur nos autres projets d’écriture, on est très zen avec tout ça», avance Louis-Olivier Maufette.

«On va voir comment les gens reçoivent les nouveaux épisodes, si le public va être au rendez-vous. Et ça, c’est hors de notre contrôle à ce point-ci. Alors pour l’instant, on laisse la série – notre bébé – vivre sans nous et on verra s’il y a un intérêt et une demande. On est ouvert», ajoute Marie-Soleil Dion.

La deuxième saison de Gazebo est disponible dans la section Extra de ICI Tou.tv.