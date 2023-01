Internationaux d'Australie: Denis Shapovalov défait en dépit de beaux efforts

Le Canadien Denis Shapovalov a plié bagage aux Internationaux d’Australie en dépit de beaux efforts, vendredi, s’inclinant en cinq manches de 7-6 (3), 6-4, 1-6, 4-6 et 6-3 devant le Polonais Hubert Hurkacz, 10e favori de la compétition, au troisième tour.

Le vainqueur a mis 3 h 37 min pour venir à bout de l’Ontarien, 20e tête de série du tournoi, au Margaret Court Arena. Pourtant, celui-ci a montré toute sa détermination en forçant la tenue d’un cinquième set. Or, il n’a pu empêcher Hurkacz d’atteindre les huitièmes de finale à Melbourne pour la première fois de sa carrière.

Quart de finaliste l’an passé en Australie, Shapovalov a commis 16 doubles fautes contre six pour son opposant. Il a réussi sept bris en 19 occasions, tandis que le gagnant a pris son service six fois en 16 chances. L’affrontement a été très serré, car l’Européen a empoché 166 points, six de plus que le joueur de l’unifolié.

Conséquemment, Félix Auger-Aliassime est l’unique athlète canadien toujours en lice dans un tableau de simple du premier Grand Chelem de la saison.