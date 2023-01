La liste d'écoute de QUB musique du 20 janvier 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Charles Laplante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Il n’y a qu’un pas - Lynda Lemay ***1/2

La plume très imagée de l’auteure-compositrice-interprète s’attarde particulièrement à un sujet difficile sur ce sixième album: la violence. Avec une forte dose de féminisme, et bien sûr l’humour irrévérencieux de Lemay, les chansons ratissent large: violence conjugale, relation homme-femme, intimidation, excision... Pour faire ce sixième pas dans son défi Il était onze fois de 11 albums en 1111 jours, elle s’est entourée de plusieurs grands noms - dont Janette Bertrand, Marina Orsini, Normand D’Amour, Michel Jean - qui lui permettent d’explorer plusieurs territoires très émotifs. Touche riche, hétéroclite et presque disparate, dans un nouvel effort à l’air théâtral qui met le piano, la guitare et le violon à l’honneur. C’est avec le Français Sanseverino, qui donne dans le jazz manouche, qu’elle offre une version plus rentre-dedans de la pièce sur la transidentité Mon drame, qu’elle compte d’ailleurs réarranger pour chaque album de son défi. Voilà une offrande qu’il faut suivre au pas, justement, pour ne rater aucun détour de l’artiste dans sa minutieuse et chaleureuse quête de la nature humaine. (Mélissa Pelletier)

Water, It Feels Like It’s Growing - Atsuko Chiba ***1/2

Les poulains de Mothland frappent un grand coup avec ce troisième album aux longues pièces très riches à lent déploiement. On y aborde les relations entre les humains et l’environnement sur des trames savamment orchestrées où les guitares entrent en collision avec des arrangements de cordes, des synthétiseurs et même des saxophones. Du lot, la concise Link se distingue par sa durée, évidemment, mais aussi par sa force de frappe. L’opus aurait pu devenir un brin chargé si le groupe n’avait pas fait preuve d’un sens inné de la mélodie donnant le goût d’y retourner maintes et maintes fois. (Charles Laplante)

Nature Morte - Jalouse ***1/2

D’abord voué à être intégralement instrumental, ce premier album du projet solo d’Olivier Pépin a fini par inspirer des mots et des mélodies chantées à l’artiste. Campée dans un univers de synthétiseurs et d'occasionnels solos de sax, et se réclamant autant de Vangelis que des albums de Michel Rivard ou Daniel Lavoie des années 1980, l’œuvre fait mouche et le plaisir croît avec l’usage. Tout ce qu’on peut reprocher à celui qui occupe également le rôle de directeur musical pour Pierre Kwenders, c’est un léger manque d’assurance dans la performance vocale. (Charles Laplante)

Cinq ans après une brève incursion dans l’électro-pop, le duo composé de Sébastien Lafleur et Marcie nous offre un premier EP en empruntant une voie résolument country. Les synthétiseurs sont donc remplacés par le piano et les guitares. Les deux artistes ont inventé une galerie de personnages un brin clichés (dont Dolly Brindamour) qui vivent dans leurs chansons comme s’il s’agissait d’un Westworld musical. Hélas, n’est pas Renée Martel qui le veut bien. Malgré le mariage harmonieux de leurs deux voix, les artistes n’arrivent pas toujours à transmettre l’authenticité et l’émotion nécessaires pour donner vie à une chanson country. (Charles Laplante)

Five Easy Hot Dogs - Mac DeMarco ****

Un tournant instrumental? Pourquoi pas, semble s’être dit DeMarco qui s’est lancé le défi de rouler pour ne revenir qu’avec un album. Armé d’un studio portatif, l’artiste indie-rock s’est inspiré des endroits visités. Évoquant le regard qui se perd par une fenêtre ouverte, Five Easy Hot Dogs n’est pas loin du «jizz jazz», comme DeMarco nomme sa musique. Impeccable, plus méditatif et évitant parfois de peu la monotonie, l’album innove toutefois avec de sympathiques dissonances sur Portland et le côté plus sombre de Victoria. Surtout, les fans retrouveront la réjouissante nonchalance de DeMarco, en s’ennuyant peut-être de ses paroles décalées. (Mélissa Pelletier)

