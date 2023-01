Le Prix des cinq continents de la francophonie attribué à Monique Proulx

La romancière québécoise Monique Proulx a obtenu vendredi le Prix des cinq continents de la francophonie 2022 pour son roman «Enlève la nuit», paru en mars dernier aux Éditions du Boréal.

La présidente du jury, Paula Jacques, a évoqué un roman «singulier, poétique et original», dans un communiqué.

«Un jeune homme voulant s'arracher à sa communauté religieuse, rigoriste et autarcique, part à la découverte du monde moderne dans une métropole nord-américaine. Dans ce monde inconnu de lui, il découvrira aussi bien la cruauté contemporaine que l'urgence de la solidarité. Une histoire qui nous tient par la singularité de sa langue et par la texture de ses personnages. Les mots ont une profondeur inattendue, les situations sont vécues à hauteur "d’homme sans rien". Du chagrin, du désir, de la naïveté, de la lumière et de l’espoir: tout y est pour chanter le roman d’une époque», a précisé le jury international, sur lequel siégeait aussi l’autrice et journaliste Lise Bissonnette.

© Éditions du Boréal

Monique Proulx acceptera cet honneur le 20 mars prochain à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie. Créé en 2001 par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), le prix est assorti d’une bourse de 15 000 euros (environ 21 800 $ CAN). L’OIF s’assurera de faire rayonner l’autrice au cours des 12 prochains mois, en assurant sa participation à des rencontres littéraires, à des foires et à des salons internationaux, a-t-on précisé.

Monique Proulx a notamment remporté le Prix des libraires du Québec et le Prix Québec-Paris pour son roman «Homme invisible à la fenêtre» (1993), adapté au cinéma par Jean Beaudin sous le titre «Souvenirs intimes». L’adaptation au cinéma de son roman «Le sexe des étoiles» a par ailleurs été nommée aux Oscars et aux Golden Globes.