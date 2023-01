Le Québec encore très loin derrière l’Ontario pour la création d’emplois

De toutes les provinces canadiennes, c’est le Québec qui a bouclé l’année 2022 avec le plus faible taux de chômage, soit 4,3 %, comparativement à 5,3 % pour l’ensemble du Canada et à 5,6 % pour l’Ontario.

Bravo ! Mais François Legault et ses deux bonzes de l’économie, le ministre des Finances Eric Girard et son super ministre de l’Économie et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon, ont-ils pour autant matière à s’en péter les bretelles ? Non !

Par rapport à l’année prépandémique 2019, la « performance » en création d’emplois de l’équipe économique de Legault n’arrive qu’à la cheville de l’équipe économique ontarienne de Doug Ford.

Ainsi, selon les données compilées par Statistique Canada et Statistique Québec, à peine 72 600 emplois ont été créés au Québec lors des trois dernières années. Cela ne représente que 12,5 % de l’ensemble des emplois créés au Canada durant ces trois ans.

Ce qui est nettement en dessous du poids de la population active du Québec au pays, laquelle s’élève à 22,2 %.

Pendant cette même période de trois ans, l’Ontario a créé 306 100 emplois. Ainsi, sous le gouvernement de Doug Ford, l’Ontario peut se vanter d’avoir créé 52,7 % des 580 900 emplois qui se sont ajoutés dans la main-d’œuvre canadienne depuis 2019.

C’est 13,3 points de pourcentage de plus que le poids de la population active ontarienne (39,4 %) dans le Canada.

Convenons que l’Ontario a ainsi enregistré au cours des trois dernières années une performance extraordinaire par rapport à l’année 2019, laquelle sert aujourd’hui de « référence » à titre d’année normale d’avant le début 2020 de la pandémie, en 2020.

Modestie oblige

J’inviterais d’ailleurs messieurs Legault, Girard et Fitzgibbon à faire preuve de modestie lorsqu’ils vantent notre faible taux de chômage de 4,3 %. Et surtout, à ne pas le comparer au taux de chômage ontarien de 5,6 %.

L’écart entre les deux taux de chômage est attribuable au fait que la population active a augmenté très peu au Québec lors des trois dernières années comparativement à la population active ontarienne.

Pendant que la population active augmentait de 36 500 au Québec, elle explosait de 320 800 en Ontario. L’Ontario a ainsi accaparé 62,6 % de l’augmentation de la population active au pays et le Québec à peine 7,1 %.

Avec une si faible croissance de sa population active, on comprend pourquoi le Québec fait face à une grave crise de pénurie de main-d’œuvre !

Où le Québec a-t-il créé le plus d’emplois au cours des trois dernières années ?

Le privé fait pâle figure

Dans le secteur public québécois, lequel secteur regroupe les employés des divers paliers gouvernementaux et paragouvernementaux (fédéral, provincial, municipal), sociétés d’État, etc.

Par rapport à 2019, le Québec comptait en 2022 quelque 98 800 employés de plus à l’emploi de l’État.

Pendant cette même période de trois ans, le secteur privé recrutait à peine 36 200 employés de plus.

Pendant que le nombre d’employés dans le secteur public québécois croissait de 10,5 %, le secteur privé enregistrait une hausse anémique de 1,3 %.

Durant ces trois mêmes années, le nombre de travailleurs autonomes, lui, a chuté de quelque 62 400.

Moins d’emplois en santé !

Dernier constat et non le moindre. Le secteur des « soins de santé et assistance sociale » a perdu 1000 employés depuis 2019.

J’invite François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, à nous expliquer les tenants et aboutissants de cette étonnante perte de personnel dans le névralgique secteur de la santé.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L’EMPLOI AU QUÉBEC ENTRE 2019 ET 2022

Secteur d’activité : Secteur des biens

Nombre de postes en 2022 : 921 000

Variation par rapport à 2019 : + 35 300

Secteur d’activité : Secteur primaire

Nombre de postes en 2022 : 101 400

Variation par rapport à 2019 : + 4900

Secteur d’activité : Services publics

Nombre de postes en 2022 : 28 500

Variation par rapport à 2019 : + 3100

Secteur d’activité : Construction

Nombre de postes en 2022 : 294 300

Variation par rapport à 2019 : + 27 700

Secteur d’activité : Fabrication

Nombre de postes en 2022 : 496 800

Variation par rapport à 2019 : - 400

Secteur d’activité : Secteur des services

Nombre de postes en 2022 : 3 459 700

Variation par rapport à 2019 : + 37 300

Secteur d’activité : Commerce

Nombre de postes en 2022 : 646 700

Variation par rapport à 2019 : - 10 700

Secteur d’activité : Transport et entreposage

Nombre de postes en 2022 : 226 400

Variation par rapport à 2019 : - 13 000

Secteur d’activité : Financier et immobilier

Nombre de postes en 2022 : 272 600

Variation par rapport à 2019 : + 33 900

Secteur d’activité : Services professionnels

Nombre de postes en 2022 : 381 500

Variation par rapport à 2019 : + 35 500

Secteur d’activité : Services aux entreprises

Nombre de postes en 2022 : 166 300

Variation par rapport à 2019 : - 11 500

Secteur d’activité : Services d’enseignement

Nombre de postes en 2022 : 344 700

Variation par rapport à 2019 : + 44 400

Secteur d’activité : Soins de santé

Nombre de postes en 2022 : 605 400

Variation par rapport à 2019 : - 1000

Secteur d’activité : Information, culture et loisirs

Nombre de postes en 2022 : 181 600

Variation par rapport à 2019 : + 8900

Secteur d’activité : Hébergement et restauration

Nombre de postes en 2022 : 198 400

Variation par rapport à 2019 : - 56 000

Secteur d’activité : Autres services

Nombre de postes en 2022 : 163 000

Variation par rapport à 2019 : - 17 400

Secteur d’activité : Administrations publiques

Nombre de postes en 2022 : 273 100

Variation par rapport à 2019 : + 24 200

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec