Les «Sags» explosent en troisième période

Après 40 minutes de jeu, les Saguenéens de Chicoutimi se dirigeaient vers une défaite contre le Titan d’Acadie-Bathurst. Toutefois, les Bleus ont renversé la vapeur lors du dernier vingt pour finalement l’emporter.

Les « Sags » ont produit quatre buts durant les 20 dernières minutes du match pour signer un gain de 5 à 3, vendredi soir, au Centre régional K.C. Irving. Après deux périodes « décousues », les Bleuets se sont retroussé les manches afin de s’enfuir avec la victoire.

« On avait peut-être une approche trop facile contre cette équipe, mais on s’est très bien repris, a mentionné l’entraîneur-chef de Chicoutimi, Yanick Jean. Grâce à notre vitesse, on a provoqué des choses qu’on ne faisait pas dans les deux premières périodes. »

Une avalanche de buts

Après les deux premiers engagements, l’équipe des Maritimes menait par un but.

C’est le défenseur des Saguenéens Romain Rodzinski qui a amorcé le festival offensif pendant le dernier tiers.

Cependant, le Titan a répliqué de façon immédiate par l’entremise de Ben Allison après 18 secondes. C’est à ce moment que les visiteurs ont complètement ouvert la machine. Les représentants du Saguenay ont repris l’avantage grâce au filet de Samuel Vachon.

Deux autres buts de Marek Beaudoin et Andrei Loshko ont permis aux Bleus de ne plus jamais regarder en arrière.

Un travail ardu

Malgré un lent départ, ce sont les Saguenéens qui ont ouvert la marque en milieu de première période.

Emmanuel Vermette, natif de Québec, a surpris son ancien coéquipier, le gardien Sergei Litvinov, avec une feinte du revers devant le filet.

Sur le jeu, Thomas Desruisseaux a récolté un point dans un septième match de suite.

Toutefois, de nombreux revirements en zone défensive ont donné des maux de tête aux Chicoutimiens.

« On a fait trop d’erreurs mentales, a avoué Jean. J’ai senti plusieurs gars se décourager, mais ils se sont redressés. »

Les difficultés défensives des Saguenéens ont permis au Titan de trouver le fond du filet deux fois pendant les deux premiers tiers.

Robert Orr, en avantage numérique, ainsi qu’Alexandre Lallier ont déjoué le vétéran Charles Antoine Lavallée en tirant profit de surnombres.

►Les « Sags » s’arrêteront à Charlottetown pour y affronter les Islanders, samedi soir.