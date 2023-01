Par où commencer...

L’être humain se définit par son rapport à l’argent et à la sexualité. L’on peut même affirmer que pour certains l’un et l’autre sont inexorablement liés. Si Sigmund Freud a écrit beaucoup de choses tirées par les cheveux, sur l’envie du pénis chez la femme, par exemple, son analyse de la passion pour l’argent et le sexe nous ouvre la voie pour comprendre le mystère humain.

Le Québec traditionnel catholique était très croyant. Presque 85 % de la population adhérait à une morale qui était définie selon un critère de pureté. L’éducation que recevaient les enfants leur inculquait l’idée du péché mortel et véniel.

Cette éducation pèse encore sur nos institutions et notre manière de penser. En effet, ce serait une erreur de croire que ce carcan de pureté épargne les nouvelles générations. L’inconscient des Canadiens français de souche demeure marqué par la notion de péché, qui a simplement changé non pas de nature, mais d’objet.

Les Canadiens français de souche sont faciles à culpabiliser. La propagande actuelle qu’on enseigne aux petits enfants et qui les convainc qu’ils sont responsables des injustices, voire des crimes à l’endroit du peuple autochtone, est en train de se répandre.

Culpabilité

La culpabilité que ressentent les enfants blancs québécois est en train de les mener dans une impasse psychologique. Car il sera impossible de leur enseigner que le peuple auquel ils appartiennent a été humilié, maltraité et qualifié à tort de race inférieure.

Les jeunes enfants québécois appartenant à la majorité francophone risquent de devenir insensibles au combat pour la langue et leur culture. Au contraire, se considérant comme des méchants, ils doivent se faire pardonner en se transformant en bons petits citoyens, ouverts à toutes les causes actuelles menées à coup de subventions par le Canada postnational, leur pays « exemplaire ».

L’école paraît avoir été déficiente dans l’enseignement de l’histoire, et ce, depuis des décennies.

Les Québécois de la seconde moitié du XXe siècle ont reçu un héritage lourd à porter, en l’occurrence une culture culpabilisante datant d’une époque sous l’emprise du péché mortel. Les deux échecs référendaires de 1980 et 1995 ont transmis aux francophones le sentiment d’être des perdants, incapables d’assurer le rêve collectif.

Individualisme

À vrai dire, la majorité francophone semble incapable de reprendre pied. Une partie bruyante de la jeunesse est soit dépolitisée, baignant dans l’individualisme, soit enragée, luttant dans des combats en rupture parfois radicale avec le passé.

Chaque génération souhaite prendre ses distances avec les aînés, mais les ruptures violentes actuelles ne respectent pas les connaissances, la tradition ou la transmission culturelle à défaut desquelles chacun n’est qu’un solitaire ignorant qui croit réinventer le monde.

La richesse, non pas matérielle, mais intellectuelle au sens de l’élévation de l’esprit, transmise par les philosophes et les écrivains, ne peut pas être polluée par des barbares ne vivant que dans l’instant et qui font table rase des valeurs que l’on a tenté de leur transmettre.