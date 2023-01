Philippe LaRoche emballé par l’équipe canadienne

Le retour en force du Canada surprend et comble Philippe LaRoche qui a contribué à offrir au ski acrobatique ses lettres de noblesse en compagnie des autres membres du Québec Air Force dans les années 1980 et 1990.

« Au moment de la retraite de Nicolas [Fontaine] en 2003, je ne pensais pas que notre sport était mort, mais je n’imaginais pas que le Canada serait en mesure de revenir parmi les meilleures nations au monde en 2023 », a résumé LaRoche qui a remporté l’argent aux Jeux olympiques de 1994 à Lillehammer.

« Je savais qu’il y aurait des années difficiles et je suis surpris de voir toute l’équipe. Il y a eu un gros travail de fait. »

Pour les deux étapes de la Coupe du monde de sauts qui auront lieu samedi et dimanche au Relais, le Canada misera sur la plus grosse équipe de son histoire. Un total de 15 sauteurs seront en action.

« Je suis surpris qu’il y ait autant de relève, a indiqué LaRoche. C’est un sport qui n’est pas facile et qui peut être dangereux. Le Québec est en bonne position pour les dix prochaines années avec tous ces jeunes. »

Photo d’archives fournie par Philippe Laroche

Des fleurs pour fontaine

LaRoche est élogieux à l’égard de Nicolas Fontaine qui a tenu le sport à bout de bras en développant la relève.

« Nic n’a jamais lâché le morceau depuis 15 ans, a-t-il imagé. Il est proche et connaît tout le monde. Ça prenait un passionné comme lui pour poursuivre la tradition. »

Médaillée d’argent au Relais en 2022, Marion Thénault abonde dans le même sens.

« Sans Nicolas, Jeff Bean et Rémi Langevin, le saut acrobatique n’existerait plus au Canada, a affirmé la médaillée de bronze aux Jeux de Pékin à l’épreuve mixte. Ils donnent leur vie à leur sport.

« Nicolas a créé des événements et formé une communauté tissée serrée. C’est encore plus beau de faire ça ensemble. Je suis extrêmement reconnaissante à l’endroit du Québec Air Force. »

Impressionné

LaRoche a assisté à l’entraînement des différentes équipes, jeudi, et il a été vivement impressionné.

« La précision et la constance dans les sauts m’impressionnent, a expliqué le champion du monde en 1991 et 1993 et vainqueur du Globe de cristal en 1991, 1992 et 1994. Les sauts sont parfaits 90 % du temps.

« À notre époque, on se retrouvait en difficulté un saut sur deux. On poussait la machine pour créer de nouveaux sauts, mais ça finissait mal parfois. À part l’ajout d’une vrille, les sauts n’ont pas évolué tant que ça, mais les athlètes sont beaucoup mieux entourés avec les entraîneurs, les caméras et le personnel de soutien. »

Une histoire de famille pour les Fontaine

Nicolas Fontaine vivra des moments spéciaux en fin de semaine alors que son fils Miha et sa fille Charlie seront en action à la Coupe du monde.

Le Canada possède deux entrées supplémentaires chez les hommes et les femmes à titre de pays hôte de la Coupe du monde. Membre de l’équipe du Québec, Charlie a ainsi obtenu son billet et disputera sa première Coupe du monde en carrière.

« Ça va être de beaux moments, a exprimé Fontaine qui dirige l’équipe canadienne Next Gen. Je ne pensais pas voir mes deux enfants en Coupe du monde aussi vite. C’est la première fois depuis 1998 qu’il y aura deux Fontaine en Coupe du monde. En Suisse, j’avais sauté avec mon frère David. »

Fontaine a été impressionné par sa fille au cours des derniers jours.

« Elle saute mieux que je pensais, a-t-il indiqué. Après l’entraînement d’aujourd’hui [vendredi], elle avait le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Je suis vraiment fier d’elle et c’est la même chose pour son frère qui l’a félicitée après son entraînement. »

Pour l’occasion, Charlie effectuera son premier double périlleux en compétition.

« Parce que le camp au Relais au début janvier a été annulé faute de neige, je me demandais si elle serait prête, a expliqué le médaillé d’argent aux Jeux d’Albertville en 1992. Elle a bien fait à l’entraînement et l’objectif est d’atterrir sur ses deux pieds. »

Miha aime ce qu’il voit de sa frangine.

« Elle a plus de plaisir qu’elle est stressée. Si elle me demande des conseils, je vais l’aider pour qu’elle vive une belle expérience. Elle est prête. »

« On a toujours fait les compétitions régionales et provinciales ensemble avant que je fasse l’équipe nationale, d’ajouter le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Pékin dans l’épreuve mixte. C’est tellement le fun de vivre ce moment ensemble. »

Maman présente

Si les enfants et le paternel seront sur le parcours, Caroline Dubreuil, elle, sera au cœur de l’action pour s’assurer que tout tourne rondement.

« C’est une histoire de famille, souligne Nicolas au sujet de l’implication de son épouse. Caroline est la directrice de l’événement. »

En plus de Charlie, quatre autres athlètes de l’équipe du Québec vivront leur baptême de la Coupe du monde à leur première compétition de la saison.

« Je leur ai dit d’avoir du plaisir et de ne pas se mettre de pression, a indiqué Fontaine. Ils doivent profiter du moment et ne pas prendre trop de risques. Ce n’est pas leur compétition. Les grosses épreuves pour eux viendront plus tard dans la saison à l’occasion des NorAm. »