Près de 4000 visiteurs sont attendus au salon Bulles, Whisky & Gastronomie de Québec

Le salon Bulles, Whisky & Gastronomie, qui sera présenté les 3 et 4 février prochain, s’installe, cette année, au nouveau terminal de croisières du quai 30, dans le Port de Québec, ce qui permettra d’accueillir presque deux fois plus de visiteurs.

L’événement, créé en 2015, a été largement bonifié cette année, selon Yann Latouche, président-directeur général, Even Touch.

«Bulles, Whisky & Gastronomie se veut aujourd’hui le plus grand salon de dégustation de bulles, spiritueux et cocktails au Canada. Les gens qui vont participer à l’événement auront accès à 70 kiosques de dégustation, 350 produits, et également à des bouchées préparées par les restaurateurs», a-t-il indiqué.

L’activité prendra l’allure d’un 5 à 7 «branché». Alors que «la plupart des salons qui sont beaucoup plus corporatifs», Bulles, Whisky & Gastronomie prend des airs plus festifs avec notamment des spectacles de DJ, groupes musicaux et des démonstrations culinaires et autres.

«C’est vraiment très complet au niveau du divertissement, avec de la musique d’ambiance toujours. De la décoration, des techniques de sonorisation et d’éclairage. Dans le fond, on rentre dans un univers qui nous fait penser à un 5 à 7 branché, mais à très grand déploiement dans une salle de 40 000 pieds carrés avec 200 professionnels qui sont là pour informer les gens et leur faire déguster leurs produits.»

Mise à part la pause obligée par la pandémie, l’événement se déroulait toujours à guichet fermé, selon M. Latouche, attirant chaque fois environ 2500 participants. Le nouveau terminal de croisières permet à l’organisation de bonifier la prochaine édition.

Programmation

Donc, à la programmation s’ajoute le volet gastronomie. Sur place, il y aura une dizaine de restaurateurs et de traiteurs. Un tout nouveau passeport gastronomique est offert au coût de 30 $ + taxes et frais. Ce passeport, que l’on doit se procurer en plus du forfait d’entrée, donne droit entre autres à des bouchées et procure une carte promotionnelle de 25 $, valide du 5 février au 31 mai, dans plusieurs restos du centre-ville de Québec.

Chaque bouchée mettra en vedette un produit alcoolisé offert par les exposants.

Différentes activités sont aussi proposées comme des classes de maîtres où des experts partageront leurs conseils.

Ce salon est un événement partenaire du Carnaval de Québec. Près de 75% des billets ont trouvé preneur lors de la prévente du mois de novembre. La vente de billet se poursuit jusqu’à l’événement.