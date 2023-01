Sécurité en zone scolaire: une manifestation nationale le 24 janvier

Encore secoués par la mort d’un enfant, des parents invitent les citoyens à manifester devant plusieurs écoles le 24 janvier pour améliorer la sécurité en zone scolaire.

Le 7 décembre 2022, la petite Mariia Legenkovska, 7 ans, a perdu la vie à Montréal en marchant vers son école.

Selon le collectif Pas une mort de plus, aucun aménagement sécuritaire n'avait été mis en place alors que les parents du quartier en réclamaient depuis longtemps.

Le groupe affirme qu’il est possible d'éviter qu'une telle chose se reproduise ailleurs au Québec en 2023. Une brigadière a aussi été heurtée à Montréal la semaine dernière.

Une stratégie

« Nous réclamons sans tarder des aménagements sécuritaires en zones scolaires inscrits dans une stratégie gouvernementale en sécurité routière », écrit le collectif, qui veut interpeller le premier ministre François Legault, la ministre des Transports Geneviève Guilbault, de même que le ministre de l’Éducation Bernard Drainville et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

À Québec, Annie Mathieu souhaite la présence de la ministre Guilbault, de même que celle du maire Bruno Marchand. Un peu partout, le fameux 30 km/h n’est pas toujours respecté par les conducteurs et les policiers ne sont pas présents chaque jour.

« À la suite du décès de Mariia, il y a beaucoup de groupes qui se sont mobilisés à Montréal et Québec pour demander davantage de sécurité autour des zones scolaires », explique la mère de deux enfants, très engagée dans Saint-Roch.

À l’école des Berges, un établissement situé sur la rue du Prince-Édouard, en bordure de la rivière Saint-Charles, à Québec, plusieurs signalements ont notamment été faits aux autorités. « C’est dangereux et on demande des aménagements depuis longtemps. On veut que les élus viennent marcher avec nous », ajoute-t-elle.

Des aménagements

Parmi les solutions proposées, on note l’instauration des rues-écoles, des bollards, sens uniques, pistes cyclables, dos d’ânes ou tout autre aménagement afin d’assurer la sécurité de nos enfants lorsqu’ils utilisent les modes de transport actifs pour se rendre à l’école. Le collectif réclame également plus de surveillance policière, de même des infractions sévères pour les délinquants.

Sous le thème, le 24 janvier, la fin de la récré a sonné, des dizaines d’écoles à Montréal, Québec, Granby et Sherbrooke participeront à la manifestation.

Les parents sont invités à apporter des cloches ou des casseroles pour se faire entendre.

---

À Québec, un rendez-vous a été lancé aux élus le 24 janvier prochain à 7h30 devant La Canopée, au 200 Dorchester pour marcher avec une famille jusqu’à l’école des Berges située au 510 rue du Prince-Édouard.