Skier la tête bien protégée

Pour réduire les risques de blessures à la tête lors d’une chute en ski alpin, la majorité des skieurs choisissent de porter LE casque qui convient le mieux à leur tête, ajusté à la perfection et offrant le niveau de sécurité recherché. Voici cinq points à observer pour bien faire son choix.

1. Trio d’accessoires

La compatibilité de la cagoule, des lunettes et du casque est primordiale. L’épaisseur de la cagoule peut influencer la grandeur du casque à privilégier, tandis que les lunettes doivent épouser parfaitement la forme du casque pour obtenir la meilleure étanchéité possible et assurer un confort au niveau du nez. Un skieur possédant déjà ses lunettes doit donc les apporter au moment de magasiner son nouveau casque, rappelle Philippe Blais, conseiller chez Echo Sports.

2. Le tour de tête

« De la même façon qu’on trouve chaussure à son pied, on trouve un casque à sa tête », illustre Julien de la Sablonnière, représentant pour Outdoor Gear Canada. Après avoir déterminé son tour de tête à l’aide d’un ruban à mesurer, il faut essayer plusieurs casques à sa taille pour trouver le modèle qui conviendra le mieux à sa forme de tête.

3. L’ajustement

Une molette d’ajustement située à l’arrière du casque lui permet de se refermer sur la tête du skieur, pour ainsi rester bien en place. Certains systèmes de rétention offrent aussi la possibilité de redresser le casque vers l’arrière « pour que la lunette et le casque s’emboîtent parfaitement et pour relâcher la pression de la lunette sur le nez », souligne M. de la Sablonnière.

Il est aussi important d’ajuster et de bien attacher la courroie sous le menton, qui est dotée d’un fermoir mécanique ou magnétique, plus facile à manipuler d’une seule main.

Selon M. Blais, un casque bien ajusté répond à trois critères. Il reste bien en place même lorsque sa courroie n’est pas attachée et que le skieur bouge rapidement la tête. Il se positionne un peu au-dessus des sourcils (environ un ou deux doigts), puis l’espace entre sa courroie et le menton permet d’y passer au maximum un doigt.

4. La sécurité

Vendus généralement entre 100 $ et 400 $, les casques proposés en magasins ont tous obtenu une certification quant à la sécurité qu’ils procurent. Diverses technologies permettent de maximiser celle-ci, dont la technologie MIPS qui ralentit le mouvement rotationnel du cerveau dans la boîte crânienne lors d’un impact, diminuant ainsi les risques de commotions cérébrales.

Pour savoir si l’une des technologies offertes nous convient, M. de la Sablonnière suggère de tenir compte du nombre de sorties en ski prévues pendant l’hiver, du type de pratique adoptée, ainsi que de notre « pedigree de blessures » qui exigerait une meilleure protection.

Bien que la durée de vie d’un casque soit de cinq ans, il ne faut pas hésiter à le changer en cas de choc, puisqu’un bris (pas toujours visible) réduirait alors la protection offerte.

5. Le confort

La légèreté est certes une caractéristique très prisée, qui fait parfois même oublier qu’on porte un casque. Le confort que procure le rembourrage à l’intérieur doit aussi être pris en considération, tout comme l’aération, qui est parfois modulable pour s’adapter aux changements de températures.