Tandem du Sud-Ouest

Cosse-Maisonneuve, Cahors 2019, Les Laquets, France

43,75 $ - Code SAQ 10328587 – 14,5 %

Tout amateur de vin fin – depuis la Bourgogne jusqu’à la rive-droite de Bordeaux, en passant par la Loire – gagnerait à redécouvrir les terroirs de Cahors. Surtout s’ils sont interprétés par Catherine Maisonneuve (viticultrice) et Mathieu Cosse (vinificateur). Leurs vins transcendent toujours l'appellation par leur profondeur et leur élégance et révèlent l’immense potentiel des terrasses du Lot. La cuvée Les Laquets – l’un des deux « grand cru » du domaine – est issue d’une parcelle située en haut de La Fage, sur des sols calcaires du Kimmeridgien (comme à Chablis). Le 2019 est encore dans sa prime jeunesse, mais sa stature, sa profondeur et son équilibre ne font aucun doute. Les tanins ont été polis par l’élevage, mais restent encore droits et compacts, tandis que les saveurs de fruits noirs, timides à l’ouverture, se mêlent à des notes de violette, de thé noir, de cèdre et de cuir. Long et taillé pour la garde.

**** 1⁄2 $$$$

Domaine Rotier, Gaillac 2019, Les Gravels, France

22,40 $ - Code SAQ 14968207 –

Le domaine familial Rotier est conduit en agriculture biologique depuis 2005. Alain Rotier et son beau-frère, Francis Marre, limitent aussi les apports en sulfites en-deça des niveaux autorisés en biodynamie. Comme son nom le suggère, cette cuvée provient d’un plateau de graves, où fleurissent les duras, syrah, braucol, prunelard (un ancêtre du malbec) et cabernet sauvignon.

L’attaque en bouche du 2019 est ronde et veloutée, mais la mâche tannique se resserre en milieu de bouche, laissant en finale une impression plutôt rassasiante, sans lourdeur. Abondance de saveurs de fruits rouges et noirs, ponctuées de notes d’épices douces. Un bon gaillac rouge de facture classique.

*** $$