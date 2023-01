Trafic de stupéfiants: quatre perquisitions et une arrestation à Saguenay

Plusieurs perquisitions en matière de stupéfiants ont mené à l’arrestation d’un homme à Saguenay, jeudi.

Un total de quatre perquisitions a été mené, dont deux sur la rue du Cap, dans le secteur de Jonquière, et deux autres sur le chemin du Parc, à Lac-Kénogami.

Sur place, les policiers de l’Escouade régionale mixte Saguenay et les agents du Service de police de Saguenay ont saisi plus d’un kilo de cannabis illicite et une vingtaine de plants de cannabis.

Ils ont également mis la main sur une dizaine de cigarettes électroniques contenant du THC, 150 grammes de cocaïne et cinq armes longues.

Un suspect a été arrêté et demeurera détenu jusqu’à sa comparution, explique la Sûreté du Québec, par voie de communiqué. Des accusations liées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées à son endroit.