Un retour aux sources pour Andrew McCutchen

Le voltigeur Andrew McCutchen effectuera un retour avec les Pirates de Pittsburgh en 2023, car ils lui ont accordé vendredi un contrat d’un an.

• À lire aussi: Vaccin contre la COVID-19: sa carrière compromise après une rare complication

• À lire aussi: LBJEQ : un visage familier dirigera les Diamants

La valeur de l’entente n’a pas été dévoilée. Le vétéran de 36 ans renouera ainsi avec l’organisation pour laquelle il a disputé les neuf premières saisons de sa carrière dans le baseball majeur, de 2009 à 2017.

McCutchen a conservé une moyenne au bâton de ,237 avec les Brewers de Milwaukee au cours de la dernière campagne, totalisant 17 circuits et 69 points produits. Ayant aussi évolué avec les Phillies de Philadelphie, les Giants de San Francisco et les Yankees de New York, il a cogné 287 longues balles à vie, incluant 31 en 2012.

Cette année-là, il a empoché le seul Gant doré de son parcours professionnel. Il compte également quatre Bâtons d’argent.