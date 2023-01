Urgences-Santé: un syndicat annonce son intention d’entrer en grève

Le syndicat des répondants médicaux d'urgence (RMU) et des employés de bureau d'Urgences-Santé a annoncé vendredi son intention de déclencher une grève à durée indéterminée à partir du 23 janvier 2023.

Le Tribunal administratif du travail a statué sur les services prévus à l'entente intervenue entre les parties et a déclaré qu'ils étaient suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

Les RMU continueront de répondre à l'ensemble des appels reçus et continueront d'affecter et de répartir les ressources préhospitalières disponibles en appliquant les procédures et les règles d'affectations.

Il est possible de connaître l'ensemble des services maintenus pendant la période de grève en consultant la décision et l'annexe disponibles sur le site du Tribunal.