«Vers l’infini et au-delà!» pour les entreprises spatiales canadiennes

Le Canada va enfin permettre le lancement de satellites et de technologies spatiales en sol canadien par des entreprises privées. Il était déjà possible d’en lancer notamment aux États-Unis et en Europe.

• À lire aussi: La Nasa s’associe à Boeing pour développer un avion à plus faibles émissions

• À lire aussi: L'invasion de l'Ukraine par la Russie provoquera-t-elle une guerre de l’espace?

À l’instar de Buzz l'éclair, robot-jouet de l'espace dans le film d'animation Toy Story, des entreprises canadiennes peuvent désormais « voir loin, très loin! », et concurrencer des entreprises étrangères qui profitent d’une réglementation plus clémente.

Ottawa a annoncé vendredi à l’Agence spatiale canadienne qu’il allait moderniser son cadre réglementaire pour permettre le lancement d’engins spatiaux à des fins commerciales sur le territoire canadien.

« Le Canada peut potentiellement tirer son épingle du jeu. La demande au Canada pourrait venir des entreprises privées qui veulent lancer des satellites, des pays où il n’y a aucune entreprise qui fait des lancements ou encore que le pays n’autorise pas, et de notre propre gouvernement canadien. Ça peut être des satellites militaires, du gouvernement civil, commerciaux et académiques qui pourront être lancés ici », dit Miguel Ouellette, économiste chez Euroconsult.

« On parle d’un marché mondial de satellites de 400 milliards US au courant des 10 prochaines années, et de 24 500 satellites à être lancés durant cette période. Plus de 5 fois ce qu’on a lancé durant la dernière décennie. C’est beaucoup, c’est 2 500 satellites à lancer par année pendant 10 ans! », ajoute-t-il.

Écoutez le bulletin de nouvelles avec Alexandre Moranville au micro de Benoit Dutrizac sur QUB radio :

Concurrencer Elon Musk

Les technologies spatiales placées en orbite terrestre sont en forte demande dans la plupart des secteurs, y compris les secteurs des transports, des services et des télécommunications. Les promoteurs canadiens et internationaux ont démontré leur intérêt à mener des activités de lancement d'engins spatiaux à des fins commerciales à partir du Canada.

« Présentement, des entreprises de télécommunications comme Bell utilisent des satellites d’entreprises canadiennes comme Telesat, mais ces satellites sont lancés aux États-Unis ou ailleurs. C’est donc une opportunité de promouvoir les lancements en sol canadien », dit Miguel Ouellette.

La demande est forte pour lancer en orbite diverses technologies spatiales, devenues essentielles dans de multiples secteurs économiques. Ottawa souhaite répondre à ces besoins tout en encadrant l’activité et en s’assurant qu’elles soient sécuritaires et écoresponsables.

« Il ne faut pas oublier que le Canada va se heurter à des concurrents de taille. Pensons aux États-Unis et notamment à Space X, propriété d’Elon Musk. On vient tout juste de moderniser notre cadre réglementaire au Canada alors que nos voisins du Sud raflent la demande depuis des années! Il faudra définitivement travailler fort dans les coins et les entreprises privées devront se montrer innovatrices », dit Miguel Ouellette.

L’annonce d’aujourd'hui a été faite par le ministre des Transports Omar Alghabra. Il était accompagné de la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Annie Koutrakis, du député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount Marc Garneau et de la présidente de l'Agence spatiale canadienne, Lisa Campbell.