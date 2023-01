Photo fournie par Vide ta sacoche

La 5e campagne de collecte de produits d’hygiène et cosmétiques non ouverts, non utilisés et non périmés pour les personnes vulnérables de notre région, connue sous le nom de Vide ta sacoche, a permis d’offrir, juste avant les Fêtes de fin d’année 2022, un sac-cadeau rempli de douceurs à plus de 4700 personnes vulnérables. Bien que la prochaine grande campagne annuelle de collecte sera lancée à l’automne, Vide ta sacoche collecte vos dons, en argent et/ou en produits, tout au long de l’année. Depuis septembre 2018, plus de 10 000 sacs-cadeaux ont été offerts à des personnes vulnérables. Renseignements : https://videtasacoche.com/

Du nouveau chez ABC

Jean-Pierre Garneau et Pierre-Antoine Garneau, respectivement président et vice-président, d’Ameublement de bureau de la Capitale (ABC), m’annoncent l’arrivée de Marc-Antoine Valcourt (photo) au sein de l’équipe à titre de nouvel actionnaire. Marc-Antoine, qui possède un baccalauréat en expertise-comptable de l’Université Laval et qui a occupé le poste de technicien comptable au club de golf Royal Québec au cours des 4 dernières années occupera le poste de vice-président adjoint chez ABC.

Anniversaires

Jean Sawyer (photo), tout premier relationniste de l’histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Remparts de Québec en 1969. Jean a notamment été l’un des artisans de la mise en place de la radiodiffusion des parties des différentes équipes de la LHJMQ. Pour honorer son travail, la LHJMQ a instauré un trophée à son nom pour récompenser le meilleur directeur marketing du circuit. Jean a 82 ans aujourd’hui... Omar Sy, acteur et humoriste français, connu pour ses prestations dans le film Les Intouchables et la série Lupin sur Netflix, 45 ans... Michel Goyette, comédien québécois, 50 ans... Micheline Fleury, la conjointe de Gaby Drolet de www.circulationquebec.com... Jamie Hislop, joueur avec les Nordiques de 1979 à 1981, 69 ans... David Lynch, réalisateur (L’Homme Éléphant), 76 ans... Edwin (Buzz) Aldrin, astronaute américain, le 2e homme à marcher sur la Lune (Mission Apollo 11 en 1969), 93 ans.

Disparus

Le 20 janvier 2022 : Meat Loaf, (photo), 74 ans, (de son vrai nom Marvin Lee Aday) rockeur vedette américain célèbre pour Bat Out of Hell, l’un des albums les plus vendus de tous les temps... 2022 : Elza Soares (photo), 91 ans, la diva de la chanson brésilienne considérée comme une des plus grandes voix de la chanson brésilienne... 2021 : James Richard Cross, 99 ans, ancien diplomate britannique connu pour avoir été kidnappé par le Front de libération du Québec (FLQ) en octobre 1970... 2019 : François Perrot, 94 ans, acteur français... 2019 : Hélène Rowley Hotte, 93 ans, mère de l’ex-chef du Bloc Québécois Gilles Duceppe... 2018 : Paul Bocuse, 91 ans, grand chef cuisinier français parmi les plus célèbres du monde... 2018 : Naomi Parker Fraley, 96 ans, Américaine qui a inspiré avec son bandana rouge à pois blancs l’affiche de Rosie la riveteuse et son slogan « We Can Do It ! », emblèmes de générations de luttes féministes... 2017 : Cédric Finn, 27 ans, fils de Nathalie Lapierre et Steven Finn (Nordiques)... 2013 : Richard Garneau, 82 ans, monument de la télévision sportive, journaliste, commentateur et descripteur... 2012 : Marjolaine Gagné, 70 ans, présidente fondatrice de TéléMag Québec... 2012 : Etta James, 73 ans, légendaire chanteuse de blues... 2011 : Vincent Rochette, 83 ans, ingénieur de Québec... 2009 : Claude Potvin, 69 ans, le plus célèbre des 4 Chevaliers O’Keefe... 2008 : Robert Lemieux, 66 ans, avocat montréalais... 1993 : Audrey Hepburn, 63 ans, actrice et ambassadrice spéciale de l’UNICEF... 1984 : Johnny Weissmuller, 79 ans, nageur et acteur (Tarzan).