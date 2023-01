DENEAULT, Stéphan



À sa résidence de Québec, le 29 décembre 2022, à l'âge de 57 ans et 10 mois, est décédé monsieur Stéphan Deneault. Il était le fils de feu dame Nicole Lecours et de monsieur Roger Deneault. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils Raphaël, son ex-conjointe Lucie Gauvreau, son frère feu René Deneault, sa sœur Natalie Deneault ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ses ami(e)s Gaétan Le François, Sylvie Harvey et Patricia Paquin. Selon ses volontés, il n'y aura pas d'événement funéraire. Dans le but d'offrir une vague d'amour à Raphaël pour le décès de son papa, nous vous invitons à lui écrire quelques mots de sympathie à l'adresse : Raphaël Deneault, C.P.74, Dolbeau-Mistassini (QC) G8L 2P9. Il a été confié à La Seigneurie Coopérative Funéraire, 2450 avenue Saint-Clément, Québec (Québec) G1E 1E8.